La Orquesta Sinfónica se presentará en el CPC de Paraná

Se llevará a cabo el próximo concierto de la Orquesta Sinfónica el sábado 20 de noviembre desde las 20:30 hs en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Será presencial con capacidad limitada, mediante reserva. Además se transmitirá por streaming y radio.La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura, realizará un nuevo concierto de manera presencial en el CPC (San Martín 15) bajo la dirección de Bojan Sudic como Director invitado. Se interpretarán obras de P. I. Tchaikowsky, Serenata para cuerdas Op. 48; de L. V. Beethoven, Sinfonía No. 5 Op. 67; con un cuerpo orquestal reducido por cuestiones sanitarias.La actividad se encuentra regulada por protocolos sanitarios y por tanto la asistencia de público es reducida. La entrada es gratuita pero con reserva. Se remarca el uso de tapaboca-nariz-mentón, seguir las recomendaciones de higiene preventivas y mantener la distancia social.A partir de este lunes 15 de noviembre a las 9 horas a través del formulario en el siguiente link se pueden solicitar y aguardar la confirmación:Este concierto se realiza con apoyo y en coproducción con el Instituto del Seguro de Entre Ríos; y es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el IAPSER Seguros.De acuerdo a los protocolos vigentes por la pandemia Covid-19 se aumentó la capacidad de asistentes a 500 personas. Quienes asistan deberán: presentar su entrada virtual desde su celular o impresa; presentarse a las 20 hs para poder cumplir con los protocolos; si por cuestiones personales no se puede asistir se agradece dar la baja de la entrada para que otras personas puedan asistir. Se recuerda también que una vez comenzado el concierto, no se podrá acceder a la sala, por lo tanto las butacas disponibles se otorgarán a las personas que estén en lista de espera y presentes en el CPC. Por consultas escribir a eventos@centrodeconvenciones.com.ar El concierto comenzará a las 20:30 hs y se transmitirá por streaming a través del canal oficial de YouTube Cultura Entre Ríos. También se podrá escuchar en vivo por AM 1260 LT 14 Radio Nacional Gral. Urquiza, y a través de Diputados Radio hcder.gov.arBojan Sudic, Director Musical de la Orquesta y Coro de la Radio y Televisión Serbia es uno de los directores más prominentes de dicho país. Su repertorio incluye una vastísima gama de obras sinfónicas, sinfónico corales y una importante cantidad de conciertos para grandes audiencias, destinados a promover la música sinfónica entre vastos públicos. Asimismo, se destaca su permanente interés en la promoción de la música contemporánea a través de estrenos de obras escritas especialmente por compositores de diferentes países del mundo.Tras ganar el Concurso Para Jóvenes Directores de Yugoslavia (1989) el Mtro. Sudic comenzó una carrera internacional que lo ha llevado a dirigir importantes orquestas como la OFUNAM (México), Novosibirsk, Helsinki, Klagenfurt, etc. Ha sido Director Residente en la Opera Real de Suecia por 5 años, además de ocupar puestos en la Opera Nacional de Serbia y la Orquesta Filarmónica de Belgrado, así como en la UNIMI Orchestra (Milán).El Mtro. Bojan Sudic ha colaborado con importantes solistas como Maxim Vengerov, Vadim Repin, Nigel Kennedy, Schlomo Mintz, Placido Domingo y Nemanja Radulovic, entre otros.