Hubo prácticas curriculares de Enfermería Comunitaria en el barrio Macarone

Como cierre de las acciones que llevaron adelante en el Barrio Macarone de Paraná, estudiantes y docentes desarrollaron una Jornada en Escuela María Reina Inmaculada, con muestras de stand temáticos y la participación activa de la comunidad.La Jornada se enmarca en prácticas curriculares pre profesionales de la cátedra Enfermería en Salud Comunitaria I de la formación básica del 2do año de la Licenciatura en Enfermería. El rector de la Universidad y las autoridades de la FCVYS (UADER) visitaron el lugar.En la tarde del martes 9 de noviembre, noventa estudiantes de la Licenciatura en Enfermería de Paraná junto a sus docentes llegaron al corazón del barrio Macarone, donde se emplaza la Escuela María Reina Inmaculada y dejaron todo listo para la Jornada de Cierre de las acciones que realizaron como parte de las prácticas curriculares pre profesionales.Durante varias semanas, las y los estudiantes acompañadas y acompañados de sus docentes recorrieron el barrio y visitaron cada una de las familias que allí viven para completar un diagnóstico comunitario donde registraron indicadores de salud, escolaridad, y socioambientales.Las prácticas fueron posibles merced a la articulación con el Centro de Atención Primaria de Salud “Selig Goldin” y la Comisión Vecinal. La vinculación y contacto con referentes de la comunidad permitieron las actividades, acciones indispensables para llevar adelante las prácticas de las y los estudiantes.En el salón de la Escuela se dispusieron diferentes puestos donde, durante toda la tarde, la comunidad que se acercó al lugar tuvo la posibilidad de tomarse la presión arterial; conocer su índice de masa muscular; obtener herramientas básicas de RCP (Reanimación Cardiopulmonar); y disfrutar de meriendas saludables y actividades recreativas. Además, en articulación con el Ministerio de Salud de la provincia, se vacunó a vecinas y vecinos que aún no se habían inmunizado contra el COVID-19.El Rector de UADER, Abog. Luciano Filipuzzi junto al Decano de la FCVYS|UADER Esp. Bioing. Aníbal Sattler y el Vicedecano Mg Sergio Santa María visitaron el lugar. También estuvieron presentes la Secretaria de Integración con la Comunidad, Mg. Ana Rougier, la Secretaria de Inclusión Estudiantil y Promoción de Derechos, Abog. Dafne Cis y la Coordinadora General Académica Mg. Yanina Smith.Filipuzzi valoró la experiencia de las prácticas. ”Son esenciales, absolutamente fundamentales. El día de mañana, cuando egresen como profesionales, las y los estudiantes no deben olvidarse de lo territorial, de las necesidades de la gente”, indicó. “En las comunidades se evidencias valores como la dignidad y la solidaridad, y eso es lo más significativo: que las y los estudiantes puedan llevarse experiencias como éstas”, manifestó el Rector.Por su parte, el Decano reafirmó el significado que tienen estas prácticas. “Estas acciones generan un impacto, no sólo directamente en los territorios y las comunidades, sino, y principalmente en nuestras y nuestros estudiantes que trabajan vinculadas y vinculados directamente con su entorno.” indicó Sattler. “Actividades como estás, con las familias, las vecinas y vecinos fortalece los procesos educativos, entendiendo éste como una sinergia entre la teoría y las prácticas. La respuesta que brinda la comunidad nos pone muy contentos y nos genera mucha expectativa para seguir trabajando en esta línea”.La Lic. Dina Ortíz, titular de la cátedra, se mostró muy agradecida por el compromiso de las y los estudiantes, de la comunidad del barrio, las autoridades de la Escuela y de la Universidad. La docente destacó el acercamiento con las familias. “Fue muy positivo el contacto, en cada uno de los días en el barrio, nos recibían muy cordialmente y se brindaban sin inconvenientes para colaborar con la tarea. La comunidad fue muy abierta para la escucha y la atención de nuestras y nuestros estudiantes”, dijo.“Una de las orientaciones que tiene la carrera de enfermería es la acción comunitaria -explicó Ortíz- y como actividad de cierre de la acciones que llevamos adelante se las y los invita a participar, todos los años, de un cierre de estas actividades poniendo en escena acciones de promoción y de prevención. Y la respuesta de las y los estudiantes es excelente”, manifestó.“Para mí el valor de esta práctica fue encontrar un barrio que está “mal visto” socialmente. Al principio, en los primeros encuentros, hubo resistencia por parte de algunas personas, pero luego fue diferente porque la gente sabía por qué íbamos y cuál era la tarea que estábamos haciendo. Estas actividades son claves porque estás en contacto con toda la comunidad, son muy importantes este tipo de prácticas” expresó Ailén Nieto, una de las estudiantes que participó de la actividad.Juliana Cardozo, estudiante también, opinó que “Estas prácticas son importantísimas para la formación de les estudiantes. Fue muy satisfactorio saber que pudimos aportar, aunque sea algo mínimo, para las familias del barrio. Estar cara a cara y poder charlas con ellas fue muy hermoso. Sería muy bueno seguir con estas prácticas porque son muy importantes, para nosotres como estudiantes como para la comunidad”.