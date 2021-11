Peregrinación Viale-Paraná: cuál será el recorrido y cómo inscribirse

Institucionales Preparan la peregrinación desde Viale hacia al Santuario La Loma

Se realizará una peregrinación desde Viale a Paraná desde el domingo 21 al lunes 22 de noviembre. “El recorrido de la muestra de será por caminos vecinales”, comunicó el organizador Daniel Silva aLa salida está prevista para el domingo 21, a las 17 hs, desde la ermita de Schoensttat en la ciudad de Viale; continuará por Aldea Eigenfeld, Sauce Pinto, San Benito y una vez en Paraná tomará por calle Miguel David, como lo hace tradicionalmente la peregrinación de Los Pueblos.La llegada está prevista para el lunes 22, a las 12 hs, al Santuario La Loma, donde se celebrará una misa. “Aprovechamos el feriado, cuando no haya tanto movimiento de vehículos en la ciudad, para no ocasionar inconvenientes en el tránsito”, argumentó Silva.Habrá servicio de ambulancia, vehículos de apoyo y personal de Bomberos Voluntarios de Viale y Paraná acompañarán el trayecto que transiten los peregrinos.En ese sentido, destacó la buena repercusión que tuvieron en los lugares en los que pidieron ayuda, en los que mencionó a los municipios de Viale y Paraná. “Si bien todos los años participamos en la Hasenkamp-Paraná, el organizar una peregrinación es algo nuevo y complicado para nosotros, pero hasta ahora marcha todo más que bien”, ponderó.De acuerdo a lo que aclaró, la muestra de fe “será por única vez” porque “hay muchísima necesidad de agradecer a la Madre” en una peregrinación, dada la pandemia por coronavirus. “Hay muchos que no la están pasando bien, hay otros que perdieron a seres queridos a raíz de la pandemia o de otras enfermedades”, indicó Silva.La encargada de las inscripciones es Fabiana Gieco, con quien deben comunicarse al“Habrá que completar una ficha en la que el peregrino diga si tiene problemas de salud o si toma medicamentos porque en caso de padecer una descompensación, se le puede suministrar un medicamento para ayudarlo”, acotó el organizador.