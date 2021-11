Se presentó en la Fuerza Aérea “Los invisibles soldados de Malvinas”

Osvaldo Baldat y Daniel Strack, en diálogo con Elonce TV destacaron que el evento de hoy los llena “de emoción”.



“Nos llega a lo más profundo de nuestro corazón. Hemos podido llevar al libro todas nuestras experiencias vividas. El orgullo está en que hoy están nuestros camaradas: hay veteranos a los que no vemos desde que terminó la guerra”, puso relevancia Baldat.



Strack manifestó que en este libro “se plasmaron nuestras vivencias. En mi caso, cuando llegué me mandaron a la base militar Cóndor, luego vino gente de la Fuerza Aérea y se empezó a conformar la Base Área Militar Cóndor. El 29 de abril, aproximadamente en esa fecha, me dieron la orden de replegar; soy ECA, equipo de control aéreo, que es una especialización que hicimos para dirigir los tiros de los aviones”, rememoró el veterano de guerra. Añadió que cumplió sus 26 años en medio de la guerra: “Me llevaron una torta, me la enviaron los muchachos de la Fuerza Aérea, desde el continente; son pequeños mimos en la vida, que te van fortaleciendo”.



Bldat recordó que “un grupito muy reducido llegamos el 2 de abril allá, para empezar con las comunicaciones en la isla. Esto está reflejado en el libro, el primer teniente a cargo nuestro, Sanabria, el suboficial Rodríguez (ya fallecido), el cabo primero Álvarez, el cabo Romero y yo”.



Celebró que este tipo de eventos se realicen con la participación de la Banda de la Brigada. “Ellos siempre están en estas situaciones, para nosotros es un orgullo”, manifestó. Elonce.com.