Trastornos alimentarios: Fundación Centro celebró una nueva alta

El pasado 4 de noviembre, la Fundación Centro – Prevención, Atención y Lucha contra la Bulimina, Anorexia y otras enfermedades sociales, cumplió 22 años y este jueves celebró una nueva alta. La entidad, tiene varias sedes, además de Paraná, está presente en Concepción del Uruguay, Santa Fe y Córdoba.En diálogo con, la Licenciada en Psicología, Iara Marignac, contó que “estamos muy contentos con el trabajo realizado en Paraná porque ha habido muchas altas de pacientes que han apostado a la salud. Cada alta es una fiesta, celebramos la salud. La paciente que obtuvo su alta hoy, refirió que volvió a sentir las ganas de vivir y eso nos hace muy felices”.Sobre el trabajo que se realiza, explicó que los tratamientos tienen sus tiempos ya que cada caso es distinto. “Generalmente los papás vienen esperando resultados inmediatos de una historia que ya viene de un tiempo. La patología es multifactorial, no podemos hablar de una sola causa. También les decimos a los papás que no hay culpas, que no es que porque hubo un comentario de más respecto al cuerpo automáticamente padecen trastornos alimentarios, tampoco son caprichos. Los padres tienen que entender que tiene que ver con un contexto y que es un trabajo en red”.Dentro de la fundación, hay un grupo de madres voluntarias que brindan su apoyo a los que recién llegan. Sobre esta experiencia, Roxana Morales, que integra ese plantel, contó que su hija recibió el alta en abril de este año. “Al poco tiempo de haber ingresado me propusieron formar parte, en ese momento ya estaba muy agradecida con lo que la fundación estaba haciendo y acepté para ayudar a los nuevos padres que ingresan y que están transitando por esa desesperación y ese camino negro que vemos al principio y sin salida”.“Tenemos reuniones de pre ingreso, los controles con los profesionales y nosotros trabajamos con los padres con las indicaciones de las pautas básicas. Les hacemos ver que pueden contar con nosotros y que no están solos. El equipo es estupendo, pero es distinto también escuchar a otro padre que pasó por lo mismo, es una ayuda más para poder sobrellevar la situación”, señaló.La Fundación Centro realiza charlas informativas. Se puede consultar en forma gratuita al 4221264 o al mail: alubaentrerrios@hotmail.com ParanáCourreges 456Tel.: (0343) 4221264Concepción del UruguayAlberdi 779Tel.: 03442-426624fundacioncentro_cdelu@hotmail.comSanta FéAv. Freyre 2060Tel.: (0342) 4121480 – 5744648CórdobaAv. Santa Fé 1119Tel.: (0351) 4264440 – 4718612 – 4722995