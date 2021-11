Capacitan a agentes sanitarios “para recuperar esquemas de vacunación” en niños

Capacitaron a agentes sanitarios en relación a los esquemas de vacunación este miércoles en la sede del Complejo Escuela Hogar de Paraná.“Es una jornada de actualización en relación al esquema de vacunación que es tan necesario porque tenemos la oportunidad de vacunar a niños de 3 a 11 años y de 11 a 17; entonces aprovechamos para controlar el carnet de vacunas y orientar a las mamás respecto de dónde tienen que llevar a sus hijos a vacunar”, explicó ala coordinadora del programa provincial de Agentes Sanitarios, Olga Castañeda.En la oportunidad, Castañeda destacó la respuesta favorable que registran los operativos de vacunación contra el Covid-19 que se realizan los sábados “porque es el momento en el que los chicos no van a la escuela y el día en el que quizás los adultos no trabajan”.Por su parte, el responsable del programa provincial de Inmunizaciones, Claudio Niz, indicó que el objetivo de la capacitación es que los agentes sanitarios “sepan leer un carnet de vacunas porque tratamos de captar a esos niños y adolescentes que están faltos del esquema de vacunación; reforzamos en ese sentido para garantizar la inmunidad a estos chicos”.“Trabajamos para recuperar esquemas de vacunación al captarlos en los operativos de vacunación contra el Covid-19 para derivarlos al establecimiento público de salud”, remarcó y ponderó: “El rol de los agentes sanitarios es fundamental porque conocen las áreas programáticas y cumplen un rol importante en la comunidad”.“El año pasado, todos estuvieron en sus casas y había ciertas inseguridades entre las familias para acercarse a los establecimientos de salud; pero a medida que se fueron haciendo actividades en terreno para garantizar la mejora de esa cobertura, este 2021 lo hacemos con más énfasis para finalizar el año con buenas coberturas y evitar la circulación de enfermedades que prevenidas por vacunas”, argumentó el funcionario provincial al resaltar que “Argentina tiene uno de los calendarios de vacunación más extensos, con 20 vacunas para todos los grupos de la población”.En la oportunidad, Castañeda reveló que “para los agentes sanitarios es un orgullo participar de esta campaña de vacunación gracias a la que a diario vemos que bajaron muchísimo los casos de Covid-19”. “Por eso les pedimos que sigan confiando en la vacunación porque, si bien por las combinaciones de dosis se dice mucho, está claro que desde el Ministerio se trabaja para que la gente no se enferme”, argumentó. Y agregó: “Todavía hay muchos vecinos que no se vacunaron, por diferentes motivos, y a ellos les pedimos que se acerquen a los operativos abiertos de vacunación de La Baxada, Escuela Hogar o al centro de salud para que lo inscriban”.