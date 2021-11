Dislexia: “No se supera, pero adquieren herramientas para subsanar dificultades”

En 2017 se creó la asociación “Los sueños no se leen”, una organización motivada por padres de niños que presentan Dislexia. El grupo apunta a crear conciencia sobre esta temática, ya que “muchas personas no conocen de que se trata”.



“La dislexia es una dificultad especifica en la adquisición de la lectura fluida automatizada. Cuando afecta al cálculo matemático y a todo lo relacionado con los números, se llama Discalculia y si afecta a la parte de las reglas ortográficas, se llama disortografía”, explicó a Elonce TV, Fernanda Duran, presidenta de la asociación.



Desde la asociación, bregan por un “diagnóstico precoz”. “Esta amparado en una ley nacional y provincial. Apuntamos a una detección temprana, a la capacitación de los docentes y a la cobertura total de la obra social para reconocer diferentes especialistas”.



“La dislexia es persistente y hereditaria, no se supera, pero se adquieren herramientas para subsanar la dificultad”, dijo. Seguidamente agregó: “nuestro objetivo es visibilizar este trastorno, para que se conozca”. Elonce.com