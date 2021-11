Niños de jardín visitaron el Banco de Sangre del hospital de Gualeguaychú

Con motivo de celebrarse el "Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre", se recibió la visita de niños y niñas de la sala de 5 años del jardín "Pescadores de alegría", quienes realizaron una visita guiada por el Banco Único de Sangre del Hospital Centenario.Durante la jornada educativa, que contó con la presencia de una payamédica y el acompañamiento de las maestras del jardín, se desdramatizó la donación de sangre, destacando que este es un acto solidado y responsable, con el objetivo de concientizar desde temprana edad y naturalizar la donación voluntaria.“Lo que nosotros buscamos es la promoción permanente de la necesidad de generar donantes voluntarios y repetitivos”, expresó al respecto el Dr. Luis Castillo, referente del Banco Único de Sangre del Hospital Centenario.“Queremos cambiar la cultura del donante de reposición, que es aquel que va a donar solamente cuando alguien en particular lo necesita. Tenemos que lograr que sea un hábito donar sangre, como una forma de donar vida: es algo que no cuesta nada y no duele”, expresó el médico.Acerca de la jornada de hoy, Castillo explicó que “una de las cosas que aprendimos a lo largo de los años es que cuanto más chiquitos se empiece esta concientización, mayores probabilidades tenemos de tener buenos resultados”.“Por eso, hace unos años empezamos a trabajar con los jardines de infantes, que nos visitan, naturalizan el estar en un banco de sangre y le pierden el temor natural a estos lugares”, detalló, y agregó que “nos parece una cosa muy linda en cuanto a estar pensando en las futuras generaciones de donantes voluntarios; generar ese verdadero cambio de paradigma, del donante de reposición al donante voluntario y repetitivo”.Por último, sobre la importancia de donar sangre, aseguró que “es fundamental, la sangre no se fabrica, no se compra, no se vende. Es un acto altruista, de amor y que realmente salva vidas”, concluyó.En conmemoración de la primera transfusión de sangre realizada en el país, el 9 de noviembre de 1914, en el Instituto Modelo del Hospital Rawson de la Capital Federal, por el Dr. Luis Agote, se estableció en el año 2004, esa fecha, como el “Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre”. (Ley N° 25.936)Aquel acontecimiento que hizo posible la conservación de la sangre en estado líquido con citrato de sodio, fue el punto de partida en todo el mundo para el desarrollo más importante hasta entonces conocido, para el traspaso de sangre entre humanos que tantas miles de vidas permitió salvar.-Personas entre 18 y 65 años, que pesen más de 50 kilos y gocen de buena salud.-No debe estar en ayunas.-Entre una donación y otra deberá pasar por lo menos 8 semanas.-Los voluntarios deben acercarse al Banco Único de Sangre del Hospital Centenario, ubicado en calle Luis N. Palma 870. O contactarse al (3446) 15 - 35 93 80 o a través del Facebook Banco Único de Sangre.