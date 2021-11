Recuerdan que la vacuna covid no es requisito para inscripción a escuelas

El presidente del Consejo General de Educación (CGE) Martín Müller, aclaró este miércoles que la vacuna contra el coronavirus no es un requisito para la inscripción del ciclo escolar 2022.



“La libreta de vacunación de los niños es un requisito que se solicita, pero hay que aclarar que la vacuna contra el coronavirus aún no es obligatoria y no se considera un requisito para el ingreso de los niños en la escuela”, expresó Müller.



Por otro lado, este miércoles se realizó la presentación del Programa Enterrianada que se desarrolló en Parque Berduc. El mismo tiene como objetivo que todos los alumnos de Entre Ríos aprendan a nadar.



“Las políticas que vienen desplegando la Dirección de Educación Física son una prioridad y son muy necesarias para fortalecer la revinculacion de los estudiantes con la escuela, los compañeros y compartir los espacios con la naturaleza”, expresó.



Por otro lado, una de las referentes del programa dijo que “en Entre Ríos hay 26 piletas en la provincia donde se puede realizar el programa entrerrianada, y el CGE garantiza la presencia de guardaviñas en el lugar y en este momento más de 100 escuelas que participaron de este programa”.