En lo que va del año ya se realizaron más de 100 colectas externas de sangre

En el marco del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, se realizó este martes -de 7 a 11- una colecta externa de sangre en Plaza Alvear donde se instaló el colectivo de Salud Integral Móvil. La actividad contó con el acompañamiento de alumnos de la Escuela Española para la difusión de la misma.“En este tiempo reforzamos las colectas externas de sangre, que siempre son exitosas, para tratar de acercarnos a los donantes. En lo que va del año ya se realizaron más de 100 colectas”, comunicó ala coordinadora del programa provincial de Hemoterapia, Lucrecia Etcheverry.“No se incrementó la cantidad de donantes, pero si cambió el sitio de donación; porque por la pandemia los donantes dejaron de acercarse a las instituciones sanitarias, mientras que la colecta externa genera un ambiente diferente y el donante termina optando por esta forma”, indicó Etcheverry.En ese sentido, destacó: “La necesidad de sangre es constante porque las patologías que requieren componentes sanguíneos son las onco-hematológicas, los grandes traumatismos por accidentes y las cirugías; por eso es necesario que la gente done sangre constantemente”.“La sangre tiene un vencimiento de entre 35 y 42 días”, aclaró la coordinadora y bregó “para que la donación de sangre se vuelva un hábito saludable”.“Para donar sangre hace falta tener entre 18 y 65 años, los chicos de 17 pueden hacerlo acompañados de sus padres o tutor a cargo para autorizarlos a donar; se debe pesar más de 50 kilos; y las personas deben presentar el DNI y haber ingerido un desayuno liviano que no contenga grasas”, detalló Etcheverry en relación a los requerimientos para ser donante voluntario.Y agregó: “El procedimiento para la donación puede demandar unos 15 minutos, y unos cinco minutos más para el llenado de planillas y para que el donante tome un desayuno antes de retirarse. Se completan datos personales y se toman la temperatura, el pulso, la presión y después, se tiene una charla con el donante para evitar riesgos en la donación y para la persona que recibirá”.El intendente de Paraná, Adán Bahl, se acercó a la actividad “para aportar un granito de arena”. “Es importante saber que una simple donación puede salvar la vida de muchas personas, por eso siempre es bueno donar sangre y es una invitación a todos los que puedan hacerlo porque es donar vida”, indicó el mandatario municipal. “Donar sangre no tiene ningún efecto secundario, nos permite seguir con nuestra actividad diaria y, además, la sangre es irremplazable”, remarcó al comentar que luego de donar sangre iba a continuar con sus actividades.