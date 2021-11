Viale realizó el 3º encuentro de autos clásicos y antiguos con evento solidario

Evento con fin solidario



La localidad de Viale, realizó este domingo, el tercer encuentro de autos clásicos y antiguos. Diferentes marcar de vehículos, estuvieron expuestas en la Plaza San Martín. Además, disfrutaron de un show musical a cargo de Rocka’s Vivas, Dobanro, y DJ Gonza Salvador.“Afortunadamente el día se prestó para realizar el evento y que todos puedan disfrutar de la jornada fierrera que teníamos previsto”, expresó aJuan Moreyra, de la Agrupación Unidos por una Pasión Entre Ríos.Del evento participaron más de 120 vehículos que tenían como único requisito que su año de fabricación no sea después de 1990: el auto más antiguo fue de 1927. “La mayoría no pasaron de 1985. Tuvimos ejemplares muy lindos y algunos fueron únicos”, contó.Según contó Moreyra, la entrada era un alimento no perecedero. “Con las donaciones, realizamos colaboramos con el comedor de jardín infantil de Educación Especial. Además, durante el evento hubo una cantina a cargo del Club Arsenal de la Comisión de futbol infantil y lo recaudado era para ellos”.“Nosotros solamente quisimos seguir con esta pasión y mantener viva la vigencia de estos autos que marcaron historia en el país y el mundo”, finalizó.