Consejo de Magistratura fijó criterios para situaciones vinculadas al género

Mediante Resolución 1144/21 el CMER fijó los criterios de adecuación del reglamento para contemplar la situación de dos mujeres que cursan un embarazo.



Desde hace varios meses se viene trabajando en el diseño de la logística que posibilite llevar adelante esta prueba, complejizada por el contexto de pandemia. Con estos concursos se logrará regularizar la situación de todo un estamento del Ministerio Publico Fiscal. No existen antecedentes de una prueba de oposición de tal magnitud en la historia del Consejo de la Magistratura.



Mediante Resolución 1144/21 el CMER fijó los criterios de adecuación del reglamento y precisó las particularidades para la referida prueba, que se llevará a cabo en el Centro Provincial de Convenciones de la ciudad de Paraná.



Dicha resolución contempla la situación de dos postulantes mujeres que efectuaron una presentación ante dicho organismo, informando su situación de embarazo, y solicitaron se tenga en cuenta su condición ante la eventualidad de que por su imposibilidad física, no puedan asistir a la prueba de oposición.



En la resolución publicada en la página del organismo -https://www.entrerios.gov.ar/magistratura/index.php?modulo=detalleresoluciones&cod=1034 – se adopta un criterio de acción positiva a los fines de atender a la especial situación de las dos postulantes embarazadas.



Con esta innovadora decisión se ha decidido avanzar en el proceso de sustanciación de los concursos de fiscales auxiliares, con perspectiva de género, fijando un procedimiento alternativo para el caso de que las dos postulantes embarazadas, no puedan asistir al día fijado.



La decisión refleja en sus fundamentos un desarrollo de los principios consagrados en las convenciones internacionales incorporadas a la Constitución nacional en el art. 75 inc. 22, y el artículo 17 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos que garantiza la igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres y varones, contempla las acciones positivas a esos efectos y adopta el principio de equidad de género en todos los órdenes, asegurando la igualdad real de oportunidades para el acceso a los diferentes estamentos y organismos del Estado provincial y promoviendo el acceso efectivo de la mujer a todos los niveles de participación y decisión.



Con dicha decisión se da cumplimiento a la Ley provincial 10.844 de paridad de género, la cual ordena expresamente al Consejo de la Magistratura adecuar las normas que regulan los procedimientos de concurso a fin de incorporar progresivamente el principio de paridad de género (art. 17).