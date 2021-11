Funciones infantiles y para adultos en el Encuentro Entrerriano de Teatro

En la tercera jornada del Encuentro está prevista la presentación de la obra infantil Chef Peare de Paraná; interpretada por Verónica Petean y Pedro Peterson. La función se realizará en el Colegio Nacional, para lo cual es necesario retirar entrada una hora antes, como en el resto de las funciones.A las 17, tendrá lugar el despliegue de Insólito City Tour Teatral con Mosquito Sancineto. Plaza Ramirez. La caravana partirá de la esquina de las calles Urquiza y Galarza en Plaza Ramirez. La actividad se repetirá a las 18 y con los mismos horarios el domingo 7. Se trata de un paseo de impro- teatral desopilante por los principales atractivos de la ciudad. En esta oportunidad Sancinetto compartirá el tour con la actriz paranaense invitada Antonella Fernandez Pabón. (No es necesario solicitar entrada para esta actividad, pero sí acudir con barbijo).Como un león es una obra de Paraná, de Gustavo Bendersky, versión libre del cuento homónimo de Haroldo Conti. Está estipulada según cronograma a las 17.30 en el Colegio Superior del Uruguay J. J. de Urquiza.A las 7 de la tarde será la presentación de La penúltima oportunidad, un texto de Rafael Bruza con elenco gualeyo en el Auditorio Municipal Carlos María Scelzi.Este sábado a las 20 será la última presentación de las Intervenciones en el ex Mercado Municipal 3 de Febrero.Finalmente, para cerrar a las 22, la obra Medea va, una versión libre del clásico de Eurípides. Una producción de La Rueda Teatro (Paraná), y texto de Edgardo Dib/Auditorio Municipal Carlos María Scelzi.Charla abiertaEl día de hoy se realizará la charla abierta Gestión de espacios y salas teatrales independientes en el Salón de la Escuela Técnica Ana Urquiza de Victorica, ubicada en calle Urquiza al 139. Será coordinada por Federico Prieto, director de Formación y Diversidad de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Se espera que las grupalidades asistan al espacio habilitado trayendo sus inquietudes y desafíos para poder colectivamente delinear estrategias de gestión para las salas teatrales independientes de la Provincia.Para agendarDomingo 7A las 17 y a las 18: Insólito City Tour Teatral con Mosquito Sancineto. Plaza Ramirez, esquina Urquiza y Galarza.A las 18.30: El caballo y la paz (Paraná) de Valeria Folini, Nadia Grandón y Daniela Osella./Colegio Superior del Uruguay J. J. de Urquiza.A las 19.30: Eros en la poesía (Concepción del Uruguay) creación colectiva/ Colegio Superior del Uruguay J. J. de Urquiza.A las 20.30: Voraz y melancólico de Toto Castiñeiras obra del Catálogo del INT. Auditorio Municipal Carlos María Scelzi.A las 21: Acto de cierre/ Auditorio Municipal Carlos María Scelzi.Además, se presentará Insólito City Tour Teatral con Mosquito Sancineto, un paseo de improvisación teatral desopilante por los principales atractivos de la ciudad. participará la actriz invitada: Antonella Fernandez Pabón y también los guías de la ciudad de Concepción del Uruguay. Las salidas serán el sábado y domingo a las 17 y a las 18, desde la Plaza Ramírez.Cabe destacar que en el Encuentro Entrerriano están involucrados más de 120 artistas entre actores y actrices, directores/as, escenógrafos/as, asistentes e iluminadores/as.La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos en co gestión con la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Toda la grilla de programación con localizaciones, días y horarios, se puede consultar ingresando al siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/141Ii_0pFP0cG6DP_vzHNkmJ4wTNmljwz/view?usp=sharing