Encuentro de Teatro: funciones gratuitas y actividades durante el fin de semana

Luego de la exitosa jornada de apertura de ayer, continúa desarrollándose el Encuentro Entrerriano de Teatro en Concepción del Uruguay, impulsado por el Gobierno de Entre Ríos en co gestión con la Municipalidad de La Histórica.Fue notoria y altamente celebrada la participación de los distintos públicos en la jornada de apertura de la 36a edición del Encuentro Entrerriano de Teatro, que cuenta con la participación de diez elencos entrerrianos. Durante la jornada de este viernes comenzarán las capacitaciones, cuyo cupo ya está completo, y charlas específicas del sector. Todas las actividades son gratuitas.El viernes 5 las actividades comenzarán a las 17.30 con la presentación de Las aventuras del Capitán Pier Zubiet (Paraná). Es una obra infantil del Grupo Patatas Patas de Paraná, con texto de Silvina Fontelles y María Zubieta. La función se realizará en el Colegio Nacional. El capitán Pier Zubiet navega en su barco de ultramar con una inquieta tripulación que desafía sus órdenes. Esta actividad cambió de espacio por motivos climáticos; se recuerda que también es necesario retirar las entradas una hora antes de la función, como en el resto de las obras.A las 19 será el turno de Corazón de titanio, del elenco de Gualeguaychú. El texto es de Miguel Ángel Diani, y la obra se presentará en el Auditorio Municipal Carlos María Scelzi. Con las actuaciones de Marcela Alejandra Reynoso, Mauricio Viviani, Mariana Leiva y Enzo Danilo Praderio.Seguidamente, a las 20, se renovará la puesta de Intervenciones artísticas coordinada por Juan Parodi en el ex Mercado Municipal 3 de Febrero. En la puesta actúan las y los integrantes del Taller de Montaje que se constituyó en La Histórica con artistas locales. Carina Resnisky participa como directora invitada. El grupo de más de 20 personas lleva dos meses de trabajo ininterrumpido en el ex Mercado para preparar la intervención especial.Finalizará la jornada Estudio sobre un cuerpo improbable a las 22 en el Colegio Superior del Uruguay J. J. de Urquiza. La producción pertenece a la Compañía de lo Urgente (Paraná) y Gerardo Hochman. Actúan Gustavo Bendersky, Carolina Notta, María Kendziur, Mauro Arce y Nahuel Valiente. Estudio Sobre un Cuerpo Improbable es una minuciosa exploración escénica del cuerpo humano, una escritura espacial sobre cuerpos biológicos cargados de subjetividad. Un recorrido sensorial.Todas las actividades son con entradas libres y gratuitas. Las entradas para las funciones se retiran una hora antes de cada función en cada sala. En el caso de las funciones a llevarse a cabo al aire libre en la Plaza Ramírez las entradas se entregarán media hora antes de las funciones. En todos los casos de funciones en salas o espacios interiores se solicita acudir con barbijo.Toda la grilla de programación con localizaciones, días y horarios, se puede consultar ingresando al siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1fMDYbPAVIH07sEXQuoLDpCJOUmGxSHz6/view?usp=sharing Viernes 5Lugar: Sala 1°de Mayo-Rectorado UNER /Eva Duarte de Perón 24A las 11: Nada más verdadero que actuar, con María Onetto.A las 14: Propuestas para el fortalecimiento de la Región Centro – Litoral, con la presencia de los Representantes del INT de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.A las 15.30: Ley provincial de Teatro Independiente.Sábado 6Lugar: Salón Escuela Técnica Ana Urquiza de Victorica/ Urquiza 139A las 14: Gestión de espacios y salas teatrales independientes.Durante el Encuentro se ofrecerán capacitaciones específicas para el sector de las artes escénicas; y serán dos: De la idea a la escena, a cargo de Valeria Bassini actriz y gestora cultural de Gualeguaychú; y un seminario de entrenamiento de actuación Teatro del Derroche, a cargo del director teatral gualeyo Gastón Díaz. Ambas se dictarán el viernes 5 y sábado 6 de noviembre durante la mañana. El cupo de asistencias ya se encuentra cubierto. Se capacitarán más de 40 teatristas de la región.