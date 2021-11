Más de 20 artistas inauguraron Encuentro Entrerriano de Teatro en La Histórica

Se inauguró la 36ª edición del Encuentro Entrerriano de Teatro organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Concepción del Uruguay. En la primera jornada se desarrollaron todas las actividades previstas y se contó con la presencia de numeroso público que se emocionó por volver a las salas y espacios de encuentro. Las autoridades municipales y provinciales felicitaron a todos los involucrados e invitaron a compartir la alegría de volver de manera cuidada a la vida cultural.La puesta de Juan Parodi y Carina Resnisky -quien participa como directora invitada- busca generar teatralidad en espacios no convencionales. Fue la actividad elegida para dar comienzo al Encuentro. Las funciones se repetirán viernes y sábado a las 20.La propuesta es el resultado del proceso del Taller de Montaje coordinado por Parodi que se realizó durante septiembre y octubre en la ciudad.Abril Salvarredy Durandó, Nancy Quinodoz, Cristina Pérez, Daniel Martínez, Dora de Soto, Emiliano Pereira, Liliana Martínez, Luca Julián Fernández, Mariela Grande, Máximo Pereira Cazzulino, Marisa Cordovana, Natalia Cuestas, Oscar Ardaiz, Jorge Bevacua, Solange Restaino, Candelaria Pereira, Marcelo Bourdetta, Lorena Mariela Salas, Maitena Catalina Dellagiovanna, María Ángela Racca, Julieta Darquier, Vanina Botta, Eduardo Andrés Friedrich y Ángel González dan vida a la intervención en el Ex Mercado Municipal 3 de Febrero. Casi en su totalidad las y los seleccionados son oriundos de Concepción.Juan Parodi subrayó: "Creo que fue como un milagro porque pudimos armar en muy poco tiempo en un lugar que no es un teatro, que no está preparado para recibir teatro y fue una repercusión grandiosa del público. Ya el proceso de trabajo con los actores y las actrices de Concepción fue increíble, fue hermoso y que además el público responda de esta manera como respondió hoy fue grandioso".Cabe destacar que también se realizó una articulación con la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Concepción al incorporarse al espacio puestos gastronómicos de emprendedores localesLa reconocida actriz brindó a la platea la interpretación del monólogo Globalisiados, de Sol Rodríguez. Onetto fue aplaudida por el auditorio completo y se mostró muy agradecida de poder participar. La reconocida actriz presenció la apertura formal y recibió un presente de parte de las autoridades.La apertura formal del evento contó con la presencia de la secretaria de Cultura de Entre Ríos, Francisca D' Agostino; Martín Oliva, intendente de Concepción del Uruguay, y la diputada Nacional Carolina Gaillard como anfitriones.En primera instancia Gaillard declaró: "Estoy emocionada porque en 2019, con Francisca, recuperamos el Encuentro. Que hoy nos volvamos a encontrar después de la pandemia me emociona. Hoy tenemos esta posibilidad por decisión del gobernador Gustavo Bordert y también del Municipio de Concepción".Y añadió: "Esta edición es especial por la sanción de la Ley de Teatro Independiente que se gestó gracias a la comunidad organizada de teatreros y teatreras". La diputada nacional pidió un aplauso para el intendente de la ciudad por todo el despliegue que ya se puede apreciar en la ciudad gracias al evento."Este es un Encuentro muy querido por la comunidad teatral", dijo la funcionaria provincial Francisca D´Agostino, y relató el proceso de recuperación de la fiesta como un gran logro. "Cuando en 2019 recuperamos esta fiesta, la quisimos sostener, pero vino la pandemia. Lo que provocó la edición anterior fue mágico; el teatro tomó las calles con las intervenciones y las funciones. Entonces ahora, más que nunca, eso tiene un gran valor". D´Agostino agradeció tanto al equipo de trabajo de la producción específica del evento, como al de la Secretaría de Cultura de la Provincia. Hizo también un agradecimiento especial al equipo de trabajo del Municipio.Martin Oliva, a su turno, también agradeció a los productores que hicieron posible toda la organización. Oliva se detuvo en hacer hincapié en la utilización del ex Mercado Municipal como espacio para las intervenciones artísticas y en relatar el proceso de su recuperación. "Quiero felicitar a Carina Resnisky y a Juan Parodi, como uruguayenses. Son días muy importantes. Esta ciudad respira muchas cosas, entre ellas, cultura y el deporte", finalizó el presidente municipal.Sobre el escenario también estuvieron Gabriel Cosoy y Marcia Amoroso, productor general y productora artística del Encuentro; y Sergio Darío Richard, secretario de Cultura, Turismo y Deporte de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.Asimismo acompañaron Horacio Amavet, senador por Gualeguaychú; y la diputada Provincial, Stefanía Cora, quien recibió aplausos en reiteradas oportunidades por ser la responsable de la presentación del Proyecto de Ley de Teatro Independiente. Además, fueron parte de la apertura autoridades regionales del Instituto Nacional del Teatro como Santiago Marcos, representante de Entre Ríos; y Franco Moran, su par de la provincia de Córdoba.Durante cuatro días, Concepción del Uruguay se convertirá en una vidriera para el teatro entrerriano. La programación del Encuentro cuenta con la participación de elencos de la provincia, obras de teatro invitadas, capacitaciones, charlas abiertas, intervenciones teatrales en diferentes puntos de la ciudad. La entrada es libre y gratuita.Toda la programación: https://drive.google.com/file/d/1fMDYbPAVIH07sEXQuoLDpCJOUmGxSHz6/view?usp=sharing