Vacunación contra el Covid: “Vacunadores de centro de salud irán a las escuelas”

Se realiza este jueves un operativo abierto de vacunación contra el Covid-19 -sin turno previo- destinada a chicos de entre 3 a 11 años en el centro de salud “Dr. Selig Goldin”, ubicado sobre avenida Laurencena 63, en Paraná; es de 10 a 12 y de 16 a 18. Y a partir de este viernes, la vacunación será de 11 a 15.“Los padres deben acercarse con el DNI del niño, el carnet de vacunación y la constancia de autorización; si no tienen esto último, se la proveemos desde el centro de salud y si el chico no está inscripto, lo hacemos nosotros para facilitarle a los padres que no tienen las herramientas para poder anotarlos”, comunicó ala directora del efector de salud, Alba Velázquez.En la oportunidad, informó que desde el centro de salud se coordinó con autoridades de la Primaria Nº 96 “José Manuel Estrada” para vacunar contra el coronavirus a los estudiantes de ese establecimiento educativo. “Otras escuelas ya fueron informadas para que los alumnos concurran al centro de salud; y a partir de la semana próxima, los vacunadores del centro de salud irán a las escuelas”, anticipó Velázquez.Punto aparte, la responsable del centro de salud indicó que “la atención en consultorio continua de forma normal”. Y en ese sentido, anticipó que ya organizan la campaña anual “100.000 corazones para un cambio saludable”, la que, por las restricciones de la pandemia, el año pasado no pudo realizarse.“Sera el 24 de noviembre a las 17 en la plaza lindante al centro de salud. Es una fiesta cardio-saludable en la que habrá una caminata, música y hay charlas de profesionales”, comentó Velázquez.