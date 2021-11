Encuentro Entrerriano de Teatro: el detalle las actividades

El Encuentro se proyecta como una verdadera fiesta de las artes escénicas entrerrianas.Trece funciones teatrales se desarrollarán en la grilla, 10 de ellas corresponden a elencos entrerrianos seleccionados por un jurado en el marco de una convocatoria abierta a la que se postularon 63 proyectos. Las propuestas reúnen infantiles, obras para toda la familia, y para público adulto. En la cartelera encontrarán comedias, dramas y poesías teatralizadas. Los elencos son oriundos de: Paraná; Concepción del Uruguay; Gualeguay y Gualeguaychú.Integran la programación otros tres elencos invitados: el micromonólogo "Globalisiados" de Sol Rodríguez Seoane, interpretado por la reconocida actriz María Onetto, que se presentará en el Auditorio Municipal "Carlos María Scelzi" a las 20.30 hs del jueves 4. Luego dos obras del catálogo del Instituto Nacional del Teatro: "El amor es una mierda" (CABA) de Cecilia Meijide, interpretado por Vanesa Maja. Y la obra "Voraz y melancólico" de Toto Castiñeiras, con Santiago Garcia Ibañez, Micaela Rey e Ignacio Torres, que se presentará el domingo.Para la comunidad actoral y demás gestores culturales vinculados al sector están programadas dos capacitaciones específicas: "De la idea a la escena" a cargo de Valeria Bassini y "Teatro del derroche" a cargo de Gastón Díaz.Además, se han planteado cuatro charlas abiertas y debates con la comunidad: "Nada más verdadero que actuar" con María Onetto; "Propuestas para el fortalecimiento de la Región Centro – Litoral" con la presencia de los Representantes del INT de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe; debate sobre la Ley provincial de Teatro Independiente y charla sobre la "Gestión de espacios y salas teatrales independientes".La Histórica, una ciudad con gran tradición en el teatro independiente, prepara para los días del Encuentro una serie especial de intervenciones artísticas. En el Ex Mercado Municipal 3 de Febrero, con más de 20 artistas uruguayenses en escena, dirigidos por Juan Parodi y Carina Resnisky como directora invitada, se proyecta una puesta que busca generar teatralidad en espacios no convencionales. Las funciones serán jueves, viernes y sábado a las 20hs.Además, se presentará Insólito City Tour Teatral con Mosquito Sancineto, un paseo de improvisación teatral desopilante por los principales atractivos de la ciudad. participará la actriz invitada: Antonella Fernandez Pabón y también los guías de la ciudad de Concepción del Uruguay. Las salidas serán el sábado y domingo 17 y 18 hs, desde la Plaza Ramírez.Habrá más de 120 artistas involucrados en el Encuentro Entrerriano de Teatro entre actores y actrices, directores/as, escenógrafos/as, asistentes e iluminadores/as.La actividad es organizada por La Secretaría de Cultura de Entre Ríos en co gestión con la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Toda la grilla de programación con localizaciones, días y horarios, se puede consultar ingresando al siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/141Ii_0pFP0cG6DP_vzHNkmJ4wTNmljwz/view?usp=sharing