Se realizó una colecta externa de sangre en Club San Martín de Paraná

Se realizó una colecta externa de sangre este miércoles en la sede de Club San Martín de barrio Gazzano de Paraná. Se trató de la convocatoria número 15 organizada por el defensor Oscar Cacho Milocco, histórico jugador de distintos clubes de la Liga Paranaense y Paraná Campaña, junto al programa provincial de Hemoterapia.



“El rol de los clubes es muy importante porque la gente no se acerca al hospital por temor”, indicó Milocco a Elonce TV. En la ocasión mostró su conformidad con la respuesta que recibió de parte de los dirigentes de las entidades deportivas de la ciudad. “Llamo y me dicen `si vení´ y en minutos se organiza; hemos tenido muy buenos resultados”, remarcó.



En la oportunidad, una de las socias del club San Martín y jugadora de vóley, Magda, dio cuenta de lo que significa ser donante voluntario de sangre: “Siempre doné sangre y por el embarazado no había podido hacerlo, pero ahora ya me recuperé y vuelvo a hacerlo; mi hijo más chiquito ya tiene dos años”. “Es necesario domar sangre, hay mucha gente que lo necesita”, expresó y agregó: “Son cinco fotos y después podés continuar con tus actividades normalmente”.



Por su parte, una joven que esperaba a cumplir 18 para acercarse a donar sangre, recalcó: “Es un lindo gesto; se trata de ponerse en el lugar del otro, porque cuando uno lo pueda necesitar, estaría bueno que alguien lo pueda hacer por vos”. “Son cinco minutos en los que podés cambiarle la vida a una persona”, sentenció. (Elonce)