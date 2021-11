Tarjeta Sube: realizan trámites para renovación de boleto obrero

Debido al vencimiento ocurrió el 31 de octubre de los boletos de Obreros, Empleados Públicos y Jubilados que no cuentan con la tarifa social nacional y Pensión Ley 4.035, la Unidad de Gestión SUBE solicitó que los usuarios saquen turno para realizar el trámite y acceder a los beneficios.Los turnos se obtienen a través de Mi Paraná o de la página de SUBE, ambas en www.parana.gob.ar “El beneficio de obrero se venció el 31 de octubre y lo estamos tramitando desde el 4 del mismo mes y vino muy poca gente, esperábamos unas 6.000 personas y solo asistieron unas 1.500”, explicó no de los responsables de la Unidad de Atención Permanente de SUBE Paraná, Julián Sors, aConsultado sobre los requisitos para tramitar el boleto obrero, Sors, explicó que las personas deben concurrir con el DNI; tarjeta Sube y recibo de sueldo, que en este momento tiene el tope de 48.000 pesos y a fin de año se abarcará hasta los 50.000. Además, aclaró que los monotributistas categoría A, B y C tienen que asistir con último comprobante de pago del monotributo.“Las personas deben venir con turno, de todos modos, si alguien viene de manera espontánea y el personal está desocupado se lo atiende”, sumó.Asimismo, destacó que el 31 de agosto venció el beneficio para personas con discapacidad y para renovarlo tienen que asistir con la tarjeta SUBE, el DNI y el carnet de discapacidad. En tanto para los Jubilados/pensionados locales deben asistir con DNI en mano; Tarjeta SUBE; Fotocopia del recibo de sueldo con un neto menor al tope.Por otro lado, señaló que se registra un aumento en la cantidad de pasajeros que utilizan diariamente el transporte urbano: “Tuvimos picos de 66.000 boletos diarios y se acerca mucho a los valores de la prepandemia”, concluyó.