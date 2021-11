Invitan a ex alumnos a conmemorar los 40 años de una escuela de Paraná

Desde el equipo directivo de la escuela privada Nº124 “Ntra. Sra. de la Esperanza” de Paraná, a través deinvitaron a ex alumnos a sumarse a los festejos por los 40 años de la institución educativa.“Son 40 años al servicio de la comunidad, muchas fueron las familias que pasaron, alumnos, docentes y equipos directivos que marcaron la institución”, indicó ala directora de la escuela, Andrea Trossero.Para los festejos se proyecta una cena aniversario para la que están convocando a ex alumnos; será el sábado 4 de diciembre a las 21. “Pedimos fotos de su paso por la escuela, sobre todo grupales, porque en la galería queremos organizar las fotos por promoción a fin de dejar una huella de todos los que pasaron por esta institución”, explicó la docente bibliotecaria y ex alumna, Silvina Lima.Los interesados deben comunicarse vía Facebook a “Nuestra Señora de la Esperanza Paraná” o dirigirse personalmente al establecimiento ubicado sobre calle Gendarmería Nacional 1281 del barrio Mariano Moreno.“Si bien hay muchos ex alumnos que hoy envían a sus hijos a la escuela, hay muchos otros que se han ido del barrio y tal vez no sepan de los festejos. Queremos organizar un video recordando el paso por esta escuela que ha crecido gracias a las familias, de abuelos que son ex alumnos y hoy traen a sus nietos”, indicó. Y agregó: “Esta escuelita era el obrador del barrio y así nació, con el esfuerzo de maestras y familias que trabajaron juntos para que se pudiera concretar este sueño que hoy cumple 40 años”.La matrícula escolar de la escuela privada Nº124 “Ntra. Sra. de la Esperanza” de Paraná, actualmente, está compuesta por 210 alumnos.