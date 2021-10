La Sinfónica de Entre Ríos realizará concierto por streaming

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura, se presentará en un nuevo concierto en el Centro Provincial de Convenciones bajo la dirección del Director invitado Diego Armando Guzmán Villalobos. Se interpretarán obras de Bela Bartok, Divertimento para cuerdas, y de Charles Ives, Sinfonía No. 3; con un cuerpo orquestal reducido por cuestiones sanitarias.



El concierto se realizará sin público debido a la coincidencia de la fecha para la realización de otros eventos comprometidos con anterioridad en el CPC que impiden la preparación adecuada de la sala pero sí solamente el acondicionamiento del escenario.





Streaming y radio



El concierto comenzará a las 20.30 y se transmitirá por streaming a través del canal oficial de YouTube Cultura Entre Ríos. También se podrá escuchar en vivo por AM 1260 LT 14 Radio Nacional Gral. Urquiza, y a través de Diputados Radio hcder.gov.ar





Sobre Diego Armando Guzmán Villalobos



Director de Orquesta y Violinista venezolano formado íntegramente en el seno del Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Inicia sus estudios musicales a los 8 años con su padre, Paúl Mariano Guzmán y con el Maestro Narciso Martínez; comienza sus estudios de Violín con los Maestros Juan Bernabé Guevara y Johnny Cubides.



En el año 1992 ingresa a la Orquesta Juvenil de San Sebastián de los Reyes y posteriormente a la Orquesta Sinfónica del Estado Guárico. Desde 1994 amplía su experiencia orquestal como violinista en la Orquesta Sinfónica Nacional Infantil y Juvenil de Venezuela, así como en la Orquesta Sinfónica de la Juventud Venezolana "Simón Bolívar"; con estas agrupaciones ha tenido oportunidad de presentarse en los más importantes escenarios de 35 países de América, Europa y Asia. En este período ha recibido clases de maestros como Pablo Vásquez (Cuba), José Francisco del Castillo (Venezuela), Christian Stadelmann (principal de los 2dos. Violines de la Filarmónica de Berlín), Igor Volochine (École Normale de Musique de Paris), Barbara de Menezes Galante-Auner (Academy of Music and Performing Arts-Viena). También ha recibido clases de Música de Cámara con el Cuarteto Portland (EEUU) y el Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Como Director de Orquesta, fue uno de los discípulos del Maestro José Antonio Abreu (fundador del Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e infantiles de Venezuela); también recibió clases con los Maestros Marcos Carrillo, Rodolfo Saglimbeni, Alfredo Rugeles, Eduardo Marturet (Venezuela), Mario Benzecry (Argentina).



Fue Director Asistente de la Orquesta Sinfónica del Estado Guárico, Director Fundador de la Orquesta Sinfónica de la Juventud Yaracuyana, Director Titular de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Carabobo. Como Director Invitado ha estado al frente de las Orquestas Sinfónicas de los Estados Aragua, Lara, Nueva Esparta, Zulia y Bolívar; también ha dirigido la Sinfónica Nacional Infantil y Juvenil de Venezuela, la Orquesta Juvenil "Teresa Carreño", Orquesta Juvenil de Caracas y la Orquesta de la Juventud Venezolana "Simón Bolívar". Asimismo ha estado como invitado al frente de la Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, Orquestra Sinfônica do Programa "Guri" (Brasil), Orquesta Juvenil "Juana Azurduy", Orquesta Juvenil "Alas del Viento", Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto", Orquesta Estable de la Provincia de Tucumán (Argentina).



Desde el año 2010 realizó una extensa labor pedagógica como Director de Orquesta y Profesor de Violín en Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay y Argentina, como parte del Conservatorio Andino Itinerante en representación del Sistema de Orquestas de Venezuela.



En 2016 fue Director del Conservatorio de Música "Blanca Estrella de Méscoli" (San FelipeVenezuela).



En el año 2020 participó en las Pasantías Federales de Perfeccionamiento en Dirección Orquestal de la mano del Mto. Luis Gorelik. Actualmente reside en la República Argentina; es Violinista integrante de la Orquesta Estable de la Provincia de Tucumán, además de Profesor de Violín y Director junto al Mto. Marcelo Ruiz en la Orquesta "Divino Niño" y en la Orquesta-Escuela de San José (Yerba Buena-Tucumán). También realiza una labor social y artística impartiendo clases de Violín en el Penal de Villa Urquiza (Tucumán). Es invitado frecuente de Orquestas Sinfónicas en Venezuela, Argentina y Brasil.