Encuentro Entrerriano de Teatro: toda la programación del evento

El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Cultura y en co gestión con la Municipalidad de Concepción del Uruguay, pone a disposición de la comunidad cultural el cronograma completo de un evento muy esperado y que se proyecta para la semana entrante.





Los interesados podrán conocer el detalle específico de la grilla, con localizaciones, días y horarios, ingresando al siguiente enlace:https://drive.google.com/file/d/141Ii_0pFP0cG6DP_vzHNkmJ4wTNmljwz/view?usp=sharing



En la cartelera se destacan obras entrerrianas dedicadas a toda la familia, además de las específicas para público adulto, que permitirán compartir con familiares y amigos una oferta cultural de calidad. La programación también es el reflejo de un criterio de selección federal y atento a la paridad de género entre artistas seleccionadas y seleccionados.



Todas las actividades son con entradas libres y gratuitas.



Las entradas para las funciones se retiran una hora antes de cada función en cada sala. En el caso de las funciones a llevarse a cabo al aire libre en la Plaza Ramirez las entradas se entregarán media hora antes de las funciones. En todos los casos de funciones en salas o espacios interiores se solicita acudir con barbijo. Un repaso por la programación El jueves 4 se realizará la recepción de elencos participantes y acreditaciones, a partir de las 18 hs en la Dirección de Turismo de Concepción del Uruguay.



A las 19.30 hs tendrá lugar la Apertura artística en el Ex Mercado Municipal 3 de Febrero con la presentación de una propuesta conformada actores y actrices uruguayenses: Abril Salvarredy Durandó, Nancy Quinodoz, Cristina Perez, Daniel Martínez, Dora De Soto, Emiliano Pereira, Liliana Martínez, Luca Julián Fernandez, Mariela Grande, Máximo Pereira Cazzulino, Marisa Cordovana, Natalia Cuestas, Oscar Ardaiz, Jorge Bevacua, Solange Restaino, Candelaria Pereira, Marcelo Bourdetta, Lorena Mariela Salas, Maitena Catalina Dellagiovanna, María Ángela Racca, Julieta Darquier, Vanina Botta, Eduardo Andrés Friedrich y Ángel González. Las y los mencionados integraron -en los meses previos- el Taller de Montaje coordinado por Juan Parodi quien está a cargo de la dirección junto a Carina Resnisky como directora invitada. (La actividad se repetirá el viernes 5 y el sábado 6 a las 20hs en el mismo lugar. No es necesario solicitar entrada para esta actividad, pero sí acudir con barbijo).



A las 20.30 hs será el acto de apertura con el micromonólogo "Globalisiados" de Sol Rodríguez Seoane, por María Onetto. Auditorio Municipal "Carlos María Scelzi".



La obra invitada "El amor es una m…." (CABA) de Cecilia Meijide se presentará a las 21hs en el Auditorio Municipal "Carlos María Scelzi".

Para finalizar, a las 22.30 hs se presentará la "Varieté de monólogos" en Las Yotivenco Espacio Teatral (espacio reducido, público rotativo). Se trata de un recorrido por el espacio físico guiado por los personajes a través de múltiples sensaciones. En la escena actúan Natalia Cuestas, Marifé Franco, Solange Restaino y Olivia Reinhartt.



Para la jornada del viernes 5 está previsto comenzar con la presentación de la obra infantil "Las aventuras del Capitán Pier Zubiet" a las 17.30 hs en la Plaza Ramírez junto a la Calesita. La obra pertenece al Grupo Patatas Patas de Paraná.





A las 19 hs tendrá lugar "Corazón de titanio" (Gualeguaychú) de Miguel Ángel Diani en el Auditorio Municipal "Carlos María Scelzi".





Finalmente cerrará la noche "Estudio sobre un cuerpo improbable" (Paraná) de Compañía de lo Urgente y Gerardo Hochman, a las 22 hs en el Colegio Superior del Uruguay.





A las 16 hs comenzarán las actividades el día sábado 6 con la presentación de "Chef Peare" a cargo de Verónica Petean y Pedro Peterson en el predio de la Calesita en Plaza Ramírez.





Continuando la programación a las 17hs con "Insólito City Tour Teatral" con Mosquito Sancineto. La caravana partirá de la esquina de las calles Urquiza y Galarza en Plaza Ramirez. La actividad se repetirá a las 18hs, con los mismos horarios el domingo 7. Se trata de un paseo de impro- teatral desopilante por los principales atractivos de la ciudad. En esta oportunidad Sancinetto compartirá el tour con la actriz invitada Antonella Fernandez Pabón. (No es necesario solicitar entrada para esta actividad, pero sí acudir con barbijo).





17.30 hs se presentará "Como un león" (Paraná) de Gustavo Bendersky versión libre del cuento homónimo de Haroldo Conti. La función será en el Colegio Superior del Uruguay.





En el auditorio municipal "Carlos María Scelzi" a las 19 hs, será el turno de "La penúltima oportunidad" (Gualeguay), sobre un texto de Rafael Bruza.





La obra "Medea va" del Grupo La Rueda Teatro (Paraná) cerrará el día sábado a las 22 hs con su versión libre del clásico de Eurípides de Edgardo Dib, en el Auditorio Municipal "Carlos María Scelzi".





El último día del Encuentro, será el domingo 7 y está prevista la función para toda la familia "El caballo y la paz" a las 18.30 hs, una obra de Valeria Folini, Nadia Grandón y Daniela Osella. La función será en el Colegio Superior del Uruguay.





A las 19.30 hs "Eros en la poesía", la creación colectiva uruguayense se presentará en el Colegio Superior del Uruguay.





Seguidamente, se presentará la obra invitada "Voraz y melancólico" a las 20.30 hs en el Auditorio Municipal "Carlos María Scelzi". La puesta es de Toto Castiñeiras, y pertenece al Catálogo del Instituto Nacional del Teatro.





El acto de cierre será a las 21 hs en el Auditorio Municipal "Carlos María Scelzi" dando por finalizados cuatros días de encuentro, funciones, intercambios y la alegría de volver a las salas de manera presencial y forma ciudada. Capacitaciones y charlas abiertas Durante el Encuentro se ofrecerán también capacitaciones específicas para el sector de las artes escénicas; y serán dos: "De la idea a la escena" a cargo de Valeria Bassini actriz y gestora cultural de Gualeguaychú; y un seminario de entrenamiento de actuación "Teatro del Derroche" a cargo del director teatral gualeyo Gastón Díaz.



Ambas se dictarán durante el viernes 5 y sábado 6 de noviembre de 9 a 12 hs en el Salón Escuela Técnica Ana Urquiza de Victorica (Urquiza 139),y en Salón de la Biblioteca Popular (San Martín 772) respectivamente.





En cuanto a las charlas abiertas, se llevarán a cabo el viernes 5 en el Auditorio Rectorado de la UNER, comenzando a las 11 hs con la charla de María Onetto "Nada más verdadero que actuar"; a las 14 hs con "Propuestas para el fortalecimiento de la Región Centro – Litoral" con la presencia de los Representantes del INT de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe; y finalmente, a las 15.30 hs un panel debate sobre la Ley Provincial de Teatro Independiente.



Por otra parte, el sábado 6 a las 14 hs habrá un encuentro sobre "Gestión de espacios y salas teatrales independientes" en el Salón Escuela Técnica Ana Urquiza de Victorica.