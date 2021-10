Iosper afirmó que se garantiza los servicios de anatomía patológica

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) informa a sus afiliados que los servicios de anatomía patológica están garantizados en primer y segundo nivel.En rigor, Iosper comenzó a buscar alternativas para no estar condicionada en los valores de las practicas, cuando la Asociación de Patología y Citopatología de Entre Ríos (APyCER), entidad que nuclea a los profesionales de esta actividad, manifestó que, si no se alcanzaba el acuerdo pretendido, suspenderían el servicio.Tras esa situación, el Instituto realizó propuestas con similares características a las acordadas con los demás prestadores, atendiendo la realidad general y particular de la especialidad. APyCER las consideró insuficientes y mantuvo su decisión de interrumpir los servicios, a partir del 1 de octubre de 2021.En ese contexto, Iosper comenzó a buscar alternativas y obtuvo respuestas positivas, prestacional y económicamente convenientes para la Obra Social, que garantizan a los afiliados la cobertura de los servicios de anatomía patológica, en primer y segundo nivel.El presidente del Directorio Obrero del Instituto, Fernando Cañete, afirmó que el equilibrio en las relaciones con los profesionales que prestan servicios “es fundamental para sostener el sistema de atención médica; todos los sectores involucrados y, fundamentalmente, los afiliados, con su nivel de ingresos, aportes y contribuciones patronales, reflejan el estado de situación económica a la Obra Social, lo que constituye el límite en el cual nuestra prestadora de salud puede resolver situaciones con sus prestadores”.“No es verdad que Iosper no respondió el planteo de APyCER. Fue la entidad la que consideró insuficiente la propuesta y sostuvo su decisión de no brindar más prestaciones. Por esa razón, nuestra Obra Social recurrió a alternativas económica y prestacionalmente, más viables, para garantizar los servicios a los afiliados”, fustigó.Cañete agregó que “ningún afiliado debe abonar nada si el prestador se lo requiere, por lo que, como el convenio sigue vigente, no se realizará n reintegros por estas prácticas”.