Quitaron de la cartilla de prestadores de IOSPER a anatomopatólogos entrerrianos

El Círculo Médico Dpto. Paraná manifestó su preocupación “ante la decisión unilateral de Iosper de dejar fuera de convenio a anatomopatólogos entrerrianos. El 1 de octubre estos profesionales fueron eliminados del padrón de prestadores y desde entonces los estudios se envían a analizar fuera de la provincia con los riesgos que eso implica. Se trata de muestras de biopsia y citología, muchas de ellas oncológicas”.



En el marco de negociaciones entre Iosper y anatomopatólogos por la actualización de honorarios, la obra social “decidió de manera intempestiva y unilateral dejar fuera del listado a médicos de esta especialidad, incluyendo a aquellos que no están dentro de la Sociedad de Anatomopatólogos y que por lo tanto están fuera del marco de la negociación. Si bien la Obra Social argumenta que debía garantizar la cobertura a sus afiliados, lo cierto es que los anatomopatólogos nunca dejaron de prestar servicio”.



“La obra social no sólo no respondió a la última propuesta elevada por los médicos de esta especialidad, sino que, peor aún, contrató a una empresa de Córdoba (NATIVUS SRL) para que realice los estudios, con los riesgos que eso implica, tratándose de muestras de biopsia y citología, muchas de ellas oncológicas”, indicaron.



Ante esta situación desde el Círculo Médico se envió una nota a Femer manifestando una profunda preocupación, no sólo por el trato injusto hacia los profesionales por parte de Iosper sino por los riesgos que esta decisión representa en el abordaje de las distintas patologías.



Desde el Círculo Médico se insta, además, a la obra social provincial “a asumir la responsabilidad que le compete, reincorporando a los profesionales y dando prioridad a la salud de los entrerrianos”.



"Es motivo de alarma que las muestras sean trasladadas a otros lugares más lejanos, con los riesgos que ello implica, como asimismo que los estudios sean realizados por profesionales médicos que no residen en nuestra provincia, sin conocer las cualidades técnicas y trayectorias de los mismos", advierten desde la Comisión Directiva del Círculo Médico.



Por su parte, los anatomopatólogos, en una reciente carta enviada a la Ministra de Salud de la Provincia de Entre Ríos, Sonia Velázquez manifestaron su preocupación por "los riesgos para los enfermos que implicaría el traslado de los estudios a otra provincia y a prestadores desconocidos tratándose de materiales absolutamente irremplazables (Por ejemplo: materiales en malas condiciones de conservación son inviables para posteriores estudios, inmunohistoquímica, técnicas moleculares las que son imprescindibles para el tratamiento)".



Esto, además, implica vulnerar la relación interprofesional tan importante como parte de un equipo integral de atención médica, violar la libre elección tan preciada para el paciente y el médico derivante.



El conflicto se originó sobre la base una falta de acuerdo en la actualización de honorarios médicos, que no alcanzaban para cubrir los altos costos que tienen las prácticas de los anatomopatólogos, que incluye mantenimiento de laboratorio, el recurso humano e insumos, sujetos a inflación y/o valor dólar.



En los meses de Julio y agosto, IOSPER interrumpió las negociaciones con los médicos de esta especialidad, por lo que amenazaron con un corte de servicio, que decidieron no realizar.



La Obra Social propuso un incremento que los profesionales no pudieron aceptar por considerarla insuficiente, frente a lo que los médicos elevaron una contrapropuesta, pero IOSPER nunca respondió.



Al no contar con una respuesta desde la Obra Social, los anatomopatólogos decidieron levantar la medida de corte y seguir negociando. Por medio de FEMER, se le comunicó a IOSPER la decisión de continuar brindando el servicio, y el corte nunca se llevó a cabo, respondiendo la obra social que ya lo había tercerizado con una gerenciadora, a la cual se le debían remitir los materiales a estudiar.