Se realizó una colecta externa de sangre en la sede del IAFAS en Paraná

Se realizó una colecta externa de sangre este miércoles en la sede del IAFAS en Paraná; hubo más de 30 dadores inscriptos. De hecho, hasta trabajadores que están de vacaciones se acercaron a colaborar con la acción solidaria.“IAFAS es una empresa amiga de la donación de sangre; esta es la tercera oportunidad que los empleados donan sangre y es muy importante que sea voluntaria porque no es para reposición y no sabemos para quien donamos”, valoró ael jefe de Medicina Laboral de Instituto, Dr. Fabián Lossio. “Cada vez es mejor la respuesta de parte de los empleados, lo notamos en la cantidad de los que se anotan y hasta se acercaron trabajadores que están de vacaciones”, ponderó.La actividad se llevó a cabo en el auditorio lleva el nombre de Aldo Lettieri. “El donó en todas las campañas anteriores, fue una persona que ayudó mucho y todos lo recordamos donando sangre”, indicó Lossio.Por su parte, la coordinadora técnica del programa provincial de Hemoterapia, Gabriela Jacobo, aclaró: “No nos importa que tanta cantidad de bolsa de sangre llevamos al hospital, sino ir concientizando con estas acciones porque contagian”.“Recomendamos a los donantes que se hidraten y que no tienen que acudir en ayunas; deben ingerir alguna fruta, cereales y mucho líquido; no lácteos”, indicó Jacobo y agregó: “Debido a las temperaturas, se aconseja acercarse con una botellita de agua para ir tomando mientras está donando porque así incorpora líquidos al organismo que después perderá con la extracción; y porque también ayuda mucho a la permeabilidad vascular, o sea, al acceso venoso”.La coordinadora instó a ir al hospital a donar sangre. “Al donante de reposición que va a donar para un familiar o un amigo, tratamos de convencerlo para pueda volver y así ya es donante voluntario”, indicó.En la oportunidad, informó que este jueves habrá una nueva colecta externa de sangre en el Instituto Nº 122 Iseben de calle Medus y Leónidas Echagüe.