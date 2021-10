Comisiones de Diputados trataron el proyecto de ley de enfermería

Foto 1/2 Foto 2/2

La Comisión de Salud Pública y la de Desarrollo Social trabajaron sobre el proyecto de ley, devuelto en revisión, que establece la carrera para el personal que realice actividades específicas de enfermería en las dependencias que funcionan en el ámbito del Ministerio de Salud. Fueron invitados representantes de los ministerios de Economía y Salud, así como dirigentes gremiales. Además, se abordó el proyecto de ley de fibromialgia y demás síndromes de sensibilización central (SQM, SFC, SEM).



Este martes se concretó una reunión conjunta de la Comisión de Salud Pública y la de Desarrollo Social, presididas por el diputado Jorge Cáceres y la diputada Paola Rubattino (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos).



Se trató el proyecto de ley que establece la carrera para el personal que realice actividades específicas de enfermería en las dependencias que funcionan en el ámbito del Ministerio de Salud, devuelto en revisión del Senado.



Durante la reunión se formó un amplio debate del cual también participó el presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano; el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Hugo Ballay; y representantes del Ministerio de Salud y de sindicatos.



El presidente de la Cámara de Diputados destacó la importancia de que se le dé rápido tratamiento a la iniciativa, tal como hablaron los legisladores oficialistas con el gobernador Gustavo Bordet en una extensa reunión que mantuvieron este lunes. Luego agradeció "a todos los gremios, a legisladoras y legisladores y al ministro de Economía por el trabajo realizado".



"Enfermería es un sector que ha arriesgado, fundamentalmente en este último tiempo, su salud y la de sus familias. Como toda ley, va a ser perfectible, pero es un buen reconocimiento de los tantos que hay que hacerle al personal de salud, pero sobre todo a enfermeros y enfermeras, y por eso como representantes del pueblo tenemos que dar una señal y otorgar sanción definitiva, si es posible mañana mismo, con los cambios que vienen del Senado", agregó Angel Giano.



El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Hugo Ballay, manifestó el acompañamiento de su cartera a esta iniciativa para atender la solicitud de los gremios. "Siempre hacemos la salvedad de que es muy difícil hacer una estimación económica sobre los proyectos de ley, porque esto surge desde los decretos reglamentarios; pero tenemos previsto acompañar la mayor demanda de recursos que surjan luego de la aprobación y posterior reglamentación", aseguró.



Jorge Cáceres afirmó que "en el Senado han podido llegar a un acuerdo y plasmar en el proyecto las necesidades del personal de enfermería. Esta ley debe ser una herramienta para ejercer mejor esta profesión".



Paola Rubattino destacó la decisión política del gobernador Bordet de impulsar este debate, y expresó que "tenemos que avanzar en este proyecto que hasta ahora ha logrado mucho consenso".



La jefa del Departamento de Enfermería del Ministerio de Salud, Claudia Moreno, destacó: "Celebro el tratamiento de este proyecto de ley, ya que significa un paso muy importante porque jerarquiza la carrera de enfermería, que ha crecido enormemente en nuestra provincia. Necesitábamos una ley con las incorporaciones indispensables por los avances de la profesión".



En representación de la Asociación de Enfermería de Entre Ríos (AEER) participaron Roberto Ramírez y Elisabet Franco, quienes resaltaron la importancia de la creación de la Dirección de Enfermería y de contar con personal formado y especializado. "Esta ley implicará un cambio para los trabajadores y para toda la sociedad", afirmó Ramírez.



La secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, comentó que desde el inicio del trabajo sobre el proyecto "hubo acuerdo entre todos los sectores para que el eje fundamental de la ley sea la carrera de enfermería y el nuevo escalafón, lo cual constituye el núcleo fundamental. El enfermero va a tener la posibilidad de poseer los distintos tramos y categorías que le corresponden de acuerdo a su formación y trayectoria laboral".



El supervisor de Enfermería del Hospital San Martín de Paraná y representante de ATE, Martín Nani, celebró el consenso logrado en el debate por el proyecto en Senado, y dijo que "la salud ha cambiado, en este contexto de pandemia esta ley se volvió aún más necesaria". Además, resaltó la decisión de que esta nueva norma le brinde reconocimiento a la atención primaria de la salud.



La referente del Sindicato Único de los Trabajadores de la Salud (SUTSER), Fabiana Arquiel, expresó: "Celebramos el debate por una ley superadora que jerarquice el trabajo de enfermería". "El recurso humano formado en enfermería debe ser reconocido", dijo la secretaria de Enfermería del Sindicato, Alexia Cardoso, y planteó rever ciertos aspectos del articulado.



De la reunión presidida por Cáceres y Rubattino también participaron las diputadas y diputados José Cáceres, Stefanía Cora, Juan Pablo Cosso, Gracia Jaroslavsky, José Kramer, Silvia Moreno, Juan Navarro, Mariano Rebord, Carmen Toller, Lucía Varisco, Juan Domingo Zacarías y Gustavo Zavallo.



Fibromialgia

Por otro lado, la Comisión de Salud Pública avanzó con el tratamiento del proyecto de ley, también devuelto en revisión, que busca promover el cuidado integral de la salud de las personas con fibromialgia y demás síndromes de sensibilización central (SQM, SFC, SEM), mejorar su calidad de vida y la de sus familias.



"El sentido más amplio de esta iniciativa es concientizar y sensibilizar sobre esta temática", recordó el diputado Jorge Cáceres.



El presidente de la Comisión detalló sobre la modificación planteada por el Senado y expresó la voluntad de insistir con la letra originaria del proyecto de ley, para que sea IOSPER quien tenga que garantizar la cobertura a quienes padecen esta enfermedad junto al Sistema Público de Salud Provincial, y no las prepagas, "ya que la Provincia no puede legislar sobre las mismas", afirmó.



"Es oportuno insistir con el proyecto original, que no acarrea un gasto a la obra social y le estaría dando respuesta a un número importante de entrerrianos", expresó el diputado Juan Manuel Huss (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), autor del proyecto, y agregó que "al aprobarlo con media sanción, le dimos al IOSPER la herramienta para establecer las prestaciones definidas por esta ley".