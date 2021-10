Restauran un mural ubicado sobre calle Güemes en Paraná

En diálogo con, Alejandro Barzola contó que “es una restauración de un mural original que debe tener más de 15 años”. Son tres personas las que tienen a cargo los trabajos que se realizan sobre calle Martín Miguel de Güemes.“Si bien no estuvimos en el proyecto original, se puede ver un surrealismo con el paisaje costero. Estamos agregando un poco de color a las partes que habían quedado vírgenes”, agregó el artista.Consultado sobre la calurosa jornada que les tocó para iniciar los trabajos, Barzola indicó que “siempre es difícil trabajar al aire libre porque estás sometido a las inclemencias del tiempo, las pinturas se comportan de diferente manera, siempre trabajamos con látex acrílico exterior y el tiempo de duración siempre depende de la exposición de la pared a las inclemencias climáticas, no es lo mismo una pared resguardada bajo árboles que otra que esté expuesta al sol, al viento y a la lluvia”.Finalmente, mencionó que la restauración “siempre depende del registro de imágenes que tengas, porque si no tenés registro estás limitado a lo que ves en la pared y muchas veces se ve poco y nada”.