Titularizaron cargos a 34 talleristas del Complejo Escuela Hogar de Paraná

El Consejo General de Educación, a través de la Dirección de Educación Primaria, concretó este martes la titularización y certificación extraordinaria de talleristas de la Escuela Nº1 de tiempo completo “DR. Cesar Blas Pérez Colman” que funciona en la sede del Complejo Escuela Hogar de Paraná.“Se titularizó a 34 docentes y 46 hicieron el trayecto formativo porque son docentes idóneos, es decir que no tienen el título de docente y por eso hicieron un trayecto especial en el que se contemplaron situaciones excepcionales como las de quienes hacía muchísimos años que trabajan, pero no estaban en condiciones, según las normativas ordinarias de concurso, para llegar a este momento”, explicó ael titular del Consejo General de Educación, Martín Müller.Para Müller, el de este martes, “es un momento histórico”. “El gobierno provincial tiene un compromiso muy amplio con la Escuela Hogar y con lo que pasa en este ámbito, donde la Pérez Colman es un emblema porque es de jornada completa y asisten chicos con muchísimas necesidades sociales y económicas. Y el trabajo que se realiza con estos talleres por los que pueden tener no solo el aprendizaje habitual, sino que también reciben una contención a través de los talleres en los que aprenden a saber hacer, a desarrollar capacidades expresivas”, comunicó.“El hecho de tener equipos docentes con pertenencia estable a la escuela jerarquizará la calidad educativa y la enseñanza que se brinda; es un proceso con mucha historia detrás y el haber llegado a esta instancia es motivo de orgullo y alegría”, ponderó el responsable del CGE.Por su parte, Norma Ricle, una de las docentes que titularizó su cargo, dio cuenta de su “emoción” por haber llegado a esta instancia. “Para mí, mis maestros son como mis hijos y la escuela es mi hogar; en toda mi carrera docente trabajé hasta ocho o nueve horas por día con el afán de adelantar, de crecer y de brindarles lo mejor a nuestros alumnos”, contó la trabajadora de la Educación a Elonce TV.Según comentó, en el Complejo se dicta 47 talleres y se trabaja en la posibilidad de brindar más propuestas para el próximo año. “Hay muchos docentes idóneos y otros habilitantes que no habían tenido la posibilidad, como los maestros de grado, de concursar y de tener una capacitación y que gracias a la gestión del CGE lo pudimos concretar”, indicó.