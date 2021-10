La Sinfónica de Entre Ríos dará un concierto en el CPC

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura, realizará un nuevo concierto de manera presencial en el CPC (San Martín 15) bajo la dirección del director y solista invitado Pablo Bagilet. Se llevará a cabo un ensamble de percusión de la OSER en el que participarán: Mauricio Bernal, José Luis Viggiano, Francisco Vergara, Santiago Arreche, Rafael Duré y Celina Federik (Piano). Se interpretarán obras de John Cage, Rusell Peck, Helmuth Laberet, Marc Ford y Carlos Chávez.La actividad se encuentra regulada por protocolos sanitarios y por tanto la asistencia de público es reducida. La entrada es gratuita pero con reserva. Se remarca el uso de tapaboca-nariz-mentón, seguir las recomendaciones de higiene preventivas y mantener la distancia social.A partir de este lunes 25 de octubre a las 9 hs a través del formulario en el siguiente link se pueden solicitar y aguardar la confirmación: https://www.eventbrite.com.ar/e/la-orquesta-sinfonica-de-entre-rios-junto-a-iapser-seguros-en-el-centro-pro-tickets-196477819447 Este concierto es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, con apoyo y en coproducción con el Instituto del Seguro de Entre Ríos.De acuerdo a los protocolos vigentes por la pandemia Covid-19 se aumentó la capacidad de asistentes, por lo tanto será de 300 personas. Quienes asistan deberán: presentar su entrada virtual desde su celular o impresa; presentarse a las 20 hs para poder cumplir con los protocolos; si por cuestiones personales no se puede asistir se agradece dar la baja de la entrada para que otras personas puedan asistir. Se recuerda también que una vez comenzado el concierto, no se podrá acceder a la sala, por lo tanto las butacas disponibles se otorgarán a las personas que estén en lista de espera y presentes en el CPC. Por consultas escribir a eventos@centrodeconvenciones.com.ar El concierto comenzará a las 20.30 y se transmitirá por streaming a través del canal oficial de YouTube Cultura Entre Ríos. También se podrá escuchar en vivo por AM 1260 LT 14 Radio Nacional Gral. Urquiza, y a través de Diputados Radio hcder.gov.arDr. Pablo Bagilet es oriundo de la ciudad de Santa Fe. Recibió su Licenciatura y Master en Percusión de la University of Georgia (EEUU) y su Doctorado de Michigan State University (EEUU), donde fue becario y ayudante de cátedra. Durante ese tiempo se desempeñó además como profesor de percusión en el Emmanuel College, Hillsdale College y Saginaw Valley State University (EEUU). Como intérprete Pablo ha tocado en Sudamérica, Europa, Asia y los EEUU. Fue integrante de la Orquesta Académica del Teatro Colón de Buenos Aires, percusionista principal de Midland Symphony (EEUU) y timbalista visitante de Wuhan Philharmonic (China). También fue percusionista contratado de la Filarmónica de Buenos Aires en Argentina, Augusta, Midland, Lansing y Jackson Symphony en EEUU. Pablo ha sido percusionista de Broadway Shows tales como Legally Blonde, The Young Frankenstein, White Christmans, A Chorus Line, 9 to 5, Mary Poppins, West Side Story, y Shrek. Pablo recibió como galardón el Primer Premio en Percusión del Mozarteum Santa Fe, Premio a la Excelencia Cultural de la Nación Argentina / Presidencia de la Nación, UGA Concerto Competition y participó en la Competición Internacional de Vibráfono Claude Giot en Francia. Sus composiciones, Argentinean Suite, Baires y Lucía, han sido publicadas por Bachovich Music Publications (New York) y son interpretadas en diferentes escenarios del mundo. Pablo participó además en numerosas grabaciones discográficas. En la actualidad, Pablo es timbalista y jefe de fila de la Sinfónica de Entre Ríos, Sinfónica Provincial de Santa Fe, y profesor titular en la cátedra de percusión del Instituto Superior de Música de la UNL (todos cargos obtenidos por concursos de antecedentes y oposición). Asimismo, forma parte de la comisión que organiza el Festival Internacional de Percusión (Santa Fe), es Artista/Educador de Vic Firth Company y vive en Santa Fe, junto a su esposa Carolina y sus hijos Lucía y Agustín.