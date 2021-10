Presentaron “Las Voces que se unen”, con más de 60 jóvenes entrerrianos

“Voces que se unen”

En el marco de la final provincial de la 16 ° Edición Juegos Culturales Entrerrianos Evita, se presentó el videoclip “Voces que se unen”, un proyecto audiovisual de la Secretaría de Cultura de la Provincia y el grupo Palo Santo Litoral junto a quienes participaron de canto y danza en la edición 2020 de los Juegos Culturales Entrerrianos Evita.El cierre de los juegos se realizó el fin de semana en la localidad de Larroque y participaron más de 600 jóvenes y adultos mayores de 65 ciudades entrerrianas.En diálogo con, Silvestre Chazarreta, músico de Palo Santo contó que “siempre estuve de jurado en los juegos, y en el año 2020 por la pandemia se hizo virtual y me llegaron 63 videos de chicos de toda la provincia”. De ahí surgió la idea de que todos formaran parte de “Voces que se unen”.“Al ver los videos me di cuenta del potencial y me sentía mal por todos los que quedaban afuera. Si bien es una competencia, y no todos pueden ganar, es un orgullo tener estos talentos”, agregó.Se presentó la propuesta a la Secretaría de Cultura y luego se dividió a la provincia en tres regiones para poder grabar.Del video participan todos los jóvenes, destacándose quienes ganaron la competencia en el rubro Canto Solista.Chazarreta contó que la canción “se armó con todo el grupo” de chicos desde los 13 años de toda la provincia.