Soledad, Kapanga y Trinidad estarán en la Fiesta Nacional de la Sandía

El intendente de Santa Ana, Rogelio Zanandrea, confirmó la cartelera para una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Sandía. “Tratamos de siempre mantener el nivel, a veces no es tan sencillo y lo importante ahora es poder empezar a hablar de fiestas populares teniendo en cuenta que la última edición no se pudo hacer el festival y hoy hablar de artistas es importante”.Y agregó que “ya estamos tratando de adelantarnos (teniendo en cuenta que las fiestas se realicen en verano) para contratar números que generan más atractivo y en Santa Ana tenemos confirmada la participación de Soledad el día sábado 8 de enero, día que será la inauguración oficial (también estarán Isondú, Miguel Figueroa y el Negro Ferreyra”.Para el cierre del día domingo “está confirmado Kapanga, serán acompañados por Monchito Merlo y nos queda definir un grupo de cumbia; seguimos manteniendo el día viernes gratuito (con los ganadores de pre sandía que será el 2 de enero) y la presentación de Majestuosos del Chamamé y Trinidad para el cierre”.En este mismo, Zanandrea agregó que “hasta el mes de julio los números estaban accesibles y estábamos viendo si los festivales se realizarían o no, era arriesgado contratar números pero hoy que ya se liberaron los festivales populares los artistas acomodaron sus precios, cuando tengamos que fijar el precio de las entradas deberemos evaluar la cuestión económica, debemos tratar de ofrecerle una entrada para que la gente participe y disfrute de Santa Ana”.Finalmente y respecto de algún aporte que pueda percibir el municipio, comentó que “se recibe un aporte de Nación para fiestas populares nacionales, es alrededor de 500 mil pesos que no es todo lo que se invierte pero suma; hicimos las presentaciones por plataformas digitales y a lo mejor tenemos llegada a los medios nacionales y eso sumará”. (Tal Cual Chajarí)