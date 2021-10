Entre Ríos tendrá su día especial en Tecnópolis

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos ha preparado contenidos artísticos y de divulgación basados en el programa Cultura del Agua, que lleva la provincia a Tecnópolis este año. El parque abrió sus puertas hace un mes con la muestra Argentina Unida, que incluye una exposición permanente de las provincias, donde Entre Ríos y Cultura del agua tienen presencia constante. Allí se luce la instalación suspendida “El eco del agua”, obra del artista Guillermo Vezzosi, y la mesa interactiva de juego didáctico con prácticas de cuidado ambiental. Estas piezas fueron creadas originalmente para la expo Cultura del Agua y permanecen en el stand de Entre Ríos, en la muestra Argentina Unida en Tecnópolis, hasta el domingo 12 de diciembre de corriente.Para este fin de semana los contenidos especiales en la programación de Entre Ríos son: presentaciones artísticas en vivo con un ensamble creado para esta ocasión; y charlas abiertas en el Auditorio Argentina, con profesionales, artistas, investigadores y referentes invitados que trabajan en temáticas referidas al agua y el ambiente en la provincia. Esta agenda de conversatorios fue organizada con la Fundación Eco Urbano y el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Antonio Serrano” de la provincia.Diálogos de Saberes del agua; sobre los ejes principales del programa Cultura del Agua:TERRITORIOS DE AGUA - 17hs.Modera: HORACIO ENRIQUEZ-Secretaría de Ambiente de Entre Rìos, Daniela García y Alfredo Berduc “Nuestras Áreas Naturales Protegidas: compartir, conocer, aprovechar y cuidar”Maximiliano Bertoni - Comisión Técnica Mixta Salto Grande (CTM) "Salto Grande, estrategía binacional del cuidado del agua"AGUA y DESARROLLO - 18hsLuis Romero. Proyecto de turismo comunitario: Cuidadores de la casa común.Mariana Acosta, ONG Luz del Ibirá. Soberanía alimentaria. "La huella en el agua".PUEBLOS DE AGUA - 17hsModera: GISELA BAHLER-“Esclavitud y mestizaje en nuetros ríos; entre la colonia y el Siglo XIX” Arqueólogo Alejandro Richard (Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano)-“Pescadores artesanales, trabajadores del río y cuidado del ambiente” Luis Romero- “Pueblos originarios de Entre Ríos, su relación social y cultural con el agua en el presente”. Ukaivbera Gladys Do Nascimento, educadora referente de la comunidad charrúai I`tu.MUJERES DE AGUA - 18hs-Diana Campos (artista e investigadora) “Prácticas artísticas en territorios del agua”.-Ukaivbera Gladys Do Nascimento, educadora referente de la comunidad charrúai I`tu.-Mariana Acosta, ONG Luz del Ibirá.Soberanía Alimentaria: Silvestres y no convencionales comestibles.Estás charlas son con acceso libre y se llevarán a cabo en el Auditorio Argentina. Las entradas para el parque Tecnópolis se pueden solicitar en su web: https://tecnopolis.gob.ar/entradas/ A su vez en el escenario al aire libre denominado Patio Federal, se presentará el Ensamble Cultura del Agua, con música y video en vivo, creado todo para esta ocasión. Con dos shows de alto impacto sonoro y visual, el Ensamble dirigido por Juampi Francisconi (músico gualeyo) está conformado por un total de 12 artistas entre cantantes, videastas e instrumentistas, todos entrerrianos. Actuarán el sábado y el domingo a las 16 hs, con un repertorio re versionado del cancionero popular entrerriano, con arreglos de percusión, electrónica y diferentes voces.Todas las actividades de Cultura del Agua en Tecnópolis, son gestionadas en coproducción de la Vicegobernación y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Acompañan además estas acciones, los entes IAPSER Seguros, I.A.F.A.S, CTM Salto Grande, Secretaria de Turismo y el Consejo Federal de Inversiones.