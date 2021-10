Unión de Carroceros de Victoria no participarían de los carnavales 2022

En una reunión realizada el pasado lunes, carroceros victorienses habrían decidido no participar de la edición 2022 de los carnavales. La decisión estaría relacionada a la falta de definiciones por parte del municipio, que dilata desde hace semanas las respuestas a los realizadores.



Desde el municipio, el director de Cultura, Luis María Andrade, manifestó: “nosotros estamos por encima de las individualidades, vamos por el colectivo, y por aquél que quiera participar”, a la vez que llamó a “todo aquel que sea del rubro del carnaval” a la reunión a realizarse el día jueves a las 11 en el palacio municipal.



Si bien aún no se conoce cuál es el motivo de la decisión del grupo de carroceros, se especula que tendría que ver con el tema monetario. Es que si bien la Municipalidad no presentó una propuesta económica en la primera reunión, allí conocieron que las expresiones a presentarse no serían 13 -como tenían entendido- sino 19.



Partiendo de allí, el municipio no cuenta con el la capacidad monetaria para realizar adelantos a todas las expresiones sino que se puso en la mesa el mecanismo utilizado en la última edición, es decir, la venta de entradas anticipadas por parte de las expresiones, como método de ingreso monetario. “Nosotros no tenemos manera de darles dinero si no es de esa forma” afirmó Andrade



Resta saber qué pasará mañana en la conferencia de carroceros y si asistirá, y quiénes, a la reunión propuesta por el municipio el día jueves



Terror Do Corso



En cuanto a la clásica expresión del carnaval victoriense, Terror Do Corso, Andrade comentó que no habrá una prohibición en cuanto a su participación pero llamó a la “consciencia y responsabilidad individual” de quienes participen en ella, teniendo en cuenta el contexto de pandemia en el que se desarrollará el carnaval. (LT39)