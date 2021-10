La Oficina de Empleo convoca a jóvenes para entrenamientos laborales

Te Sumo - Jóvenes en pymes

Deberán presentarse este lunes 18 y martes 19 de octubre, de 7.30 a 12.30 hs, en calle Colón 115, sede de la repartición. Es en el marco del programa Te Sumo - Jóvenes en Pymes. Deben tener entre 18 y 24 años, estar desocupados y haber completado estudios secundarios.Este lunes y martes se estarán postulando en la Oficina de Empleo para los siguientes puestos:- Ventas (femenino).- Depósito (femenino).- Depósito (indistinto).- Ayudante de cocina (indistinto).- Ayudante de producción en elaboración de alimentos (masculino).- Mozo (indistinto).- Ayudante de costura (indistinto).- Bordado y sublimación (indistinto).- Mucama (femenino).- Cadete (masculino).- Parquizado y limpieza de piletas (masculino).- Auxiliar de juegos en las piletas (masculino).- Recepcionista cabañas (indistinto).- Limpieza cabañas (indistinto).- Limpieza (indistinto).- Auxiliar contable (indistinto).Para obtener más información pueden también comunicarse por whatsapp al 3435359150 o mediante correo a notificaciones@gmail.com Para participar, los interesados deben registrarse en el programa Te Sumo en www.portalempleo.gob.ar y luego dirigirse a la Oficina de Empleo, las dos primeras semanas de cada mes para saber qué entrenamientos laborales están disponibles para postularse.El objetivo del programa es fomentar la creación de empleo en jóvenes de 18 a 24 años con estudios secundarios finalizados. Se trata de una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.Consta de dos líneas estratégicas que pueden o no ser consecutivas: entrenamiento laboral (máximo 6 meses) y contratación laboral.Las empresas recibirán apoyo económico del Estado durante los primeros 12 meses a partir del alta.- Brinda a los jóvenes una formación y una primera experiencia laboral, y al mismo tiempo permite a las empresas capacitarlos en función de sus necesidades y requerimientos.- La contraprestación por esta capacitación es de 15.000 pesos mensuales. La carga horaria es de 4 horas diarias y la duración es de hasta 6 meses.- El Estado cubre el 100% en las microempresas y el 80 % en pequeñas y medianas empresas.- El Estado cubre hasta el 70% del salario inicial (según el tamaño y el sector de la empresa), entre asistencia directa y una reducción de aportes personales y contribuciones patronales.- Aporte para el pago de salarios: el Estado cubre entre 21.500 y 31.500 pesos los primeros nueve meses y entre 10.000 y 13.000 pesos los siguientes tres meses (el aporte es mayor en los casos en que se contraten mujeres y personas no binarias).- Reducción de las contribuciones patronales durante los primeros 12 meses desde la contratación (mayor reducción en los casos en que se contraten mujeres y personas no binarias).