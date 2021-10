Día Mundial del Bastón Blanco: entregaron folletería informativa en Paraná

Desde el año 1980 se celebra al 15 de octubre como el Día Mundial del Bastón Blanco. La fecha - propuesta por la Unión Mundial de Ciegos- surgió para concientizar a la población acerca de los obstáculos que tienen día a día las personas no videntes, y cómo con pequeños gestos se las puede acompañar y ayudar desde el respeto.En el marco de la conmemoración, desde el Centro de Amigos del Ciego de Entre Ríos (CACER) realizaron este viernes una volanteada informativa sobre Peatonal San Martín, en Paraná; es que el uso del bastón blanco es un instrumento de inclusión, igualdad de oportunidades y sensibilización de la sociedad con las personas con discapacidad visual.“Dada la importancia del bastón blanco para la discapacidad visual en las personas ciegas, lo estamos informando, recordando y conmemorando”, comunicó ala presidenta de CACER, María Amelia Andrich.“Los bastones blanco y verde identifican a su portador; el primero a la persona que no tiene visión, es decir, a una persona ciega, y el segundo es un elemento que se creó hace 20 años para señalar que su portador tiene un resto visual, lo que no resta que pueda necesitar ayuda”, explicó el titular de la delegación Entre Ríos del Sindicato Único de Discapacidad y Afines de la República Argentina (SUDARA), Ricardo López.“La persona con discapacidad visual puede necesitar ayuda; tenemos que acercarnos y preguntarle específicamente si la necesita porque esa es la forma de no invadir espacios, de mantener el respeto que es la base para la convivencia”, indicó.En ese sentido, comunicó que “las obras sociales tienen la obligación de proveer los bastones de forma gratuita; y a nivel estatal, el programa Incluir Salud a los beneficiarios de pensiones no contributivas”.“CACER abrió sus puertas nuevamente con protocolos y ya hay varios talleres funcionando. De hecho, se instituyó un taller de música y se formó un grupo musical de personas con discapacidad visual”, comentó Andrich.Los días martes a las 15 se dicta un taller de yoga; y a las 16.30, Memoria y emociones. Y los viernes, de 16 a 18, el taller de música.“Y el mes pasado fuimos invitados a un torneo en Victoria de Bocha para ciegos, y regresamos con la copa”, valoró la titular de CACER.Los interesados en mayor información sobre las actividades que realiza CACER, deben acercarse a calle San Martin 1367, en Paraná.