Invitan a velada boxística en el CAE: “Será un espectáculo de gran nivel”

La velada boxística se realizará el próximo viernes. Está organizado por Team Espartano.



El presidente del Club Atlético Estudiantes de Paraná, Emilio Fouces indicó que esta velada boxística en el CAE será “inédita y novedosa”, agregando que ha “despertado tanto entusiasmo, no sólo en los dirigentes que estamos organizando el evento sino también en los socios del club”.



Marcó la importancia del boxeo amateur que es “muy arraigado e impuesto en la historia del deporte de nuestro país”, supo Elonce TV.



“Es un evento muy especial porque van a competir en nuestro club dos hijos del deporte del CAE: en la pelea de fondo estará Jairo Suárez y en semifondo, Franquito Catena. Son dos ex jugadores del club, muy queridos, que tuvieron un paso importante por el rugby del Club Estudiantes; los dos compitieron en Primera División. Este es un hecho que lo torna más atractivo al espectáculo”.



Será abierto al público en general. Habrá servicio de cantina. Habrá un presentador de lujo y será un “gran evento para la ciudad”.



El control y supervisión deportivo estará a cargo de la Comisión Municipal de Boxeo. “Será un espectáculo de nivel y podrá ser la primera de otras veladas boxísticas”, subrayó.



Jairo Suarez reconoció que “somos con Franco, hijos del club” hemos jugado desde infantiles hasta primera. Esto es casi un sueño, siempre soñé pelear en el club, poder cumplirlo en mi propia cancha, se me juntaron todas las facetas”. Elonce.com.