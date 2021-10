Cambio de domicilio, uno de los trámites más comunes en oficina de RENAPAER

Institucionales Unidad Móvil de RENAPER atiende 150 turnos diarios en el Juan L Ortiz

El Registro Nacional de las Personas funcionará hasta el 14 de octubre de 9 a 17 horas en el Centro Cultural Juan L Ortiz. Se podrán realizar trámites por DNI, pasaportes y certificados de pre identificación (CPI).las consultas más frecuentes son por “cambios de domicilio, documentos de identidad para niños y algunos pasaportes”.En este sentido informó que este jueves será el último día que este la oficina móvil en el Juan L Ortiz y recordó que “quienes se acerquen a realizar el DNI por primera vez para sus hijos deben traer la partida de nacimiento”.Cabe recordar que se atiende por orden de llegada. El detalle de los montos por trámite es el siguiente:- 0 (cero) años (valor $ 0,00)- Cambio de género (valor $ 0,00)- Nuevo ejemplar por robo o extravío (ejemplar A a C, valor $ 300; ejemplar D en adelante $ 450)- Cambio de domicilio (A a C, valor $ 300; ejemplar D en adelante $450)- Cambio de datos personales (valor $ 300)- Cambio por adopción (valor $ 300)- Actualización entre los 5 y 8 años (acompañar partida de nacimiento e ir con padre o madre o tutor legal; valor $ 300)- Actualización a los 14 años (acompañar partida de nacimiento e ir con padre o madre o tutor legal, valor $ 300)- Reposición y Rectificación (se deberá acompañar la partida A a C, valor $ 300; ejemplar D en adelante $ 450)- Adopción de Nacionalidad (valor $ 300)En caso de que el ciudadano no cuente con los recursos económicos para abonar la tarifa, podrá certificar con un/a trabajador/a social matriculado/a un certificado eximiendo el pago, el que deberá ser presentado al momento del trámite.- Se podrá tramitar solo con DNI vigente presentando el último ejemplar (valor $ 1.500)CERTIFICADO DE PRE IDENTIFICACIÓN (CPI)- Deberá acompañar todo tipo de documentación que posea la persona a fin de ser incorporada al sistema (valor $ 0,00)