En lo que va del año se han realizado más de 7.000 castraciones de mascotas

Los operativos del municipio, incluyen esterilización, vacunación y desparasitación en dos puntos fijos, ubicados en calle República de Siria al 500 y en calles Fermín Garay y Roque Sáenz Peña (CIC II); más uno móvil que recorre diversos barrios.El objetivo es prevenir enfermedades como infecciones uterinas, cáncer, tumores y disminuir la agresividad y las crías no deseadas.Gracias a la descentralización en dos puntos se pudieron superar los números del 2019 y se está muy cerca de superar las cifras de 2020. “En el 2020 hicimos 7.500 castraciones y en el 2019, 6.800. Acá se ve el beneficio de la descentralización, porque en 2020 no trabajamos durante un mes y medio, debido a la pandemia, y aún así obtuvimos mejores números”, aseguró Lucas Garcilazo, subsecretario de Gestión Pública y Bienestar Ciudadano.En relación a los números de 2021, añadió: “Cerramos septiembre con 7.201 castraciones y la semana que viene ya estaremos por encima del 2020. Podemos superar las 10 mil castraciones este año, mientras que el año que viene, vamos a apuntar a superar las 13 mil o más”.El modo de atención es por turnos, que se obtienen a través de la plataforma Mi Paraná en www.parana.gob.ar o contactándose con el área, por medio de la página de Facebook Salud Animal Paraná. Se dan 30 turnos diarios en cada punto.Gracias al trabajo del Municipio y veterinarios junto a instituciones, vecinos, vecinales y organizaciones protectoras se ha logrado alcanzar estos números.Las propias comisiones vecinales hacen el censo previo de animales, y a partir de eso, es que se definen cuántos días de quirófano tiene que haber.Además, las protectoras de animales reciben mensajes de vecinos independientes que solicitan el servicio para sus barrios.Se castran animales caninos o felinos a partir de los 5 a 6 meses de edad. Deben estar en ayunas de 8 horas. Si han tenido cría, lo más conveniente es castrarlos a partir de los 45 a 60 días posteriores al parto. Además, los propietarios deben concurrir con una manta (para cubrirlo post operación) y colaborar con una hoja de afeitar o gillette (no maquinita).Los perros deben ser llevados con correa y con bozal si son agresivos. Los gatos en bolso, mochila, canasta o bolsa de arpillera, a fin de resguardar su seguridad.