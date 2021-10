El costillar a la estaca tendrá su fiesta este fin de semana en Tabossi

Se realizará la 12º edición de la Fiesta del Costillar a la Estaca este domingo en el predio de la ex estación del ferrocarril Urquiza ubicado en la localidad de Tabossi.“Los vecinos de Paraná son la clientela más grande que tenemos porque la fiesta ya es un evento registrado y ya nos están llamando”, indicó auno de los organizadores, Mauricio Leiss, al promocionar el evento este martes en la capital entrerriana.Según detalló, “a las 5 se encienden los fogones y los esperamos desde las 7, cuando se larga el primer concurso de asadores, cuando se cuelgan los costillares, porque desde ahí no paramos hasta la medianoche”.“El secreto es la paciencia porque el asado puede tardar hasta cuatro horas si se está apurado o hasta seis para dar un espectáculo”, reveló el organizador.“A las familias les sugerimos que lleven una mesita y sus sillas, porque el predio de la ex estación del ferrocarril Urquiza es muy amplio para estar al sol, o a la sombra, y se dibuja mucho mejor cuando hay hasta 80 costillares colgados a la llama para concursar o para vender”, remarcó otro de los organizares de la fiesta, Esteban Puntin.De acuerdo a lo que detallaron, habrá “concurso de asadores de torta asada, elección de la paisana en consecuencia con el ambiente cultural-criollo que transita la fiesta, además de una cartelera de espectáculos folclóricos, tanto desde la música como desde la danza”.La entrada será libre y gratuita. Y el kilo de asado se ofrecerá a 1.900 pesos. “Es un corte por el que comen hasta tres personas”, prometió Puntin.También habrá servicio de cantina, además de venta de empanadas, ensaladas y torta asada. De acuerdo a lo que anticiparon los organizadores, “lo recaudado será donado a las tres escuelas del pueblo”.Para mayor información consultar en la web de la fiesta o a través de su cuenta en redes sociales: FIESTA DEL COSTILLAR A LA ESTACA - Tabossi. Finalmente, agradecieron a la secretaría municipal de Coordinación Estratégica de Paraná por la oportunidad para promocionar la fiesta en la capital entrerriana.