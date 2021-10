Diputados hizo un reconocimiento al cortometraje "Francisco"

El presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, y el diputado Gustavo Zavallo (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) recibieron este miércoles al exgobernador Jorge Busti y al director y al protagonista del cortometraje "Francisco", Luciano Nóbile y Juan Pablo Amarillo respectivamente, a quienes hicieron un reconocimiento por su trabajo y entregaron la declaración de interés aprobada por la Cámara el 28 de septiembre.En una función abierta al público, el audiovisual sobre el Supremo Entrerriano Francisco Ramírez se estrenará este sábado 9 de octubre a las 21:30 en la sala Verónica Kuttel del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná (Gregoria Matorras 861). Se podrá ingresar según orden de llegada y de acuerdo al aforo permitido.El texto de la declaración de interés del cortometraje, impulsada por Zavallo, menciona que el corto fue una iniciativa de la Comisión para el Estudio de la Vida, Obra y Legado de Francisco Ramírez, presidida por el gobernador Gustavo Bordet e impulsada por Jorge Busti.En el encuentro, desarrollado en la Presidencia de Cámara baja, también participaron Flavia Martínez Aquino, quien estuvo a cargo de la supervisión general del proyecto, y Claudio Ava Aispuru, presidente del Ente Región Centro e Integración Regional del Gobierno de Entre Ríos.Giano agradeció el trabajo de quienes participaron del proyecto y especialmente a Busti: "Te agradezco por todo lo que has hecho y estás haciendo por la historia nuestra y por nuestro Pancho Ramírez. Esto nos va a permitir ponerlo en valor, conocer un poco más y concientizar sobre nuestra identidad"."Ponemos la Cámara a disposición, no solo con este reconocimiento sino también para trabajar juntos en todo lo que implique poner en agenda a Pancho Ramírez y la historia entrerriana", expresó el Presidente de la Cámara.Busti recordó que el cortometraje se inscribe en una serie de acontecimientos generados en el marco del bicentenario de la Batalla de Cepeda, el Tratado del Pilar, la República de Entre Ríos y la muerte de Francisco Ramírez. "Es un caso único en la historia argentina porque no murió ni en la cama, ni en el exilio, sino que murió peleando por la patria, por el federalismo y por la mujer que amaba, cuando tenía solo 35 años", expresó.Por su parte, Zavallo destacó la calidad técnica de la película y "fundamentalmente que también va a ser un material que circulará entre los entrerrianos y las entrerrianas".El realizador y el protagonista del cortometraje expresaron su compromiso con la figura de Ramírez y compartieron distintas anécdotas del rodaje, además de agradecer el reconocimiento otorgado.