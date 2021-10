Dislexia: la importancia de la detección temprana para “subsanar dificultades”

Concientizar

Octubre es el mes de concientización sobre la dislexia: un trastorno del aprendizaje caracterizado por la dificultad para leer.En 2017 se creó la asociación “Los sueños no se leen”, una organización motivada por padres de niños que presentan esta dificultad, para crear conciencia sobre esta temática, ya que “muchas personas no conocen de que se trata”.“Es una dificultad especifica del aprendizaje que persiste en el tiempo. Es una condición duradera y hereditaria”, explicó aFernanda Duran, presidenta de la asociación. En tanto comentó que con un buen acompañamiento de profesionales “se puede ir superando y con una detección temprana se puede subsanar las dificultades que se presentan en las diferentes etapas estudiantiles”.“Es un trastorno que afecta a nivel neurobiológico. Lo pueden detectar una fonoaudióloga o psicopedagoga”, indicó.Este jueves 7 de octubre se conmemora el Día Provincial de la Concientización de la Dislexia y otras DEA. En tanto, mañana 8 se celebra el Día Mundial de la Dislexia, trastorno que afecta al 10% de la población mundial.Por su parte, Valeria Poyonar secretaria de la asociación, invitó a las personas a usar “algo de color turquesa, para concientizar y que la gente sepa que existe la dislexia, porque lo más importante es la detección temprana”, señaló.Al respecto, indicó que las personas que padecen Dislexia, “son totalmente normales, porque no es una enfermedad, es una dificultad. Los niños van a aprender las mismas cosas que otros chicos, pero a su tiempo y con sus herramientas”.El color azul turquesa representa esta causa por ser un color con connotaciones mayormente positivas para las personas con dislexia, puesto que promueve la creatividad, la calma, la serenidad, la tranquilidad y relajación.