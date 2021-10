Otros 200 paranaenses se vacunaron contra el Covid en el CIC de Anacleto Medina

Vacunaron contra el coronavirus a otros 200 paranaenses tras los rastrillajes que realizaron enfermeras del Centro de Salud Humberto D’Angelo; fue en el CIC de Anacleto Medina y dentro del plan rector provincial de vacunación contra la pandémica enfermedad.Se presentaron 221 personas. De ese total, 172 no se habían vacunado, por lo que recibieron la monodosis CansinoBio; en tanto 49 completaron el esquema de vacunación con Sinopharm.“En esta zona hemos detectado un número importante de personas que no se habían registrado en el sistema para vacunarse. Teniendo en cuenta esta situación, trajimos la vacuna CansinoBio, que se aplica en una única dosis”, destacó Silvina Saavedra, subsecretaria de Salud, área que depende de la Secretaría de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias de la Municipalidad de Paraná.Durante tres días, personal de la Subsecretaría de Salud hizo el rastrillaje sanitario previo. “Estuvimos rastrillando, casa por casa en los barrios San Jorge, Santa Rita, Gaucho Rivero y Anacleto Medina, inscribimos a 500 personas, muchas no se habían registrado para recibir la vacuna”, comentó Evelyn Conti, trabajadora del área de Salud municipal.Siguiendo el cronograma, el martes de la próxima semana se hará otra jornada de vacunación pero esta vez en el área programática de la Posta Sanitaria La Milagrosa; el miércoles en el Centro de Salud El Charrúa y el viernes en la zona del barrio Capibá.