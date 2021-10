Unas 20 personas donaron sangre en colecta externa del Concejo Deliberante

Se realizó una colecta externa de sangre en el Salón "Mariano Moreno" de la legislatura capitalina. Según informaron a Elonce TV hasta las 9:15 de la mañana habían donado sangre unas 13 personas y se esperaba que se complete el cupo de unos 20, como estaba previsto.“Es la primera que vez que vengo a donar, me contaron de la iniciativa y me gustó mucho la idea”, valoró auna mujer que trabaja en el Concejo Deliberante. Asimismo, agregó que “una compañera me dijo que me acerque a donar porque tengo B+ que no es muy común y puede ser que alguien la esté necesitando”.En este sentido, destacó que “la atención es muy buena, fue todo rápido, no se siente dolor y se toman todos los recaudos necesarios”.Por su parte, otra de las donantes, Irene Esquivel, contó que es una práctica que realiza periódicamente: “Es un ratito y no nos cuesta nada, a raíz de un problema de salud que tuve me hizo decidirme a ser donante voluntaria de sangre”.“Es muy simple y a la vez super importante, entregar nuestro material humano es puede llegar a ser indispensable para otra persona que lo necesite”, explicó.“Donar salva vidas y es algo que no nos cuesta nada”, dijo otra de las donantes e instó a que todas las personas se acerquen a donar.Por su parte, la coordinadora del programa provincial de Hemoterapia, Gabriela Jacobo, indicó que “muchas veces las personas pasan y pregunta y se acercan a donar, se acercan de manera espontánea y es muy destacable”.“En este momento venimos bien, las colectas nos dieron un aporte muy grande y es gracias a todas las instituciones que se prestan a colaborar”, culminó.