Shows de talentos y otras competencias en la Estudiantina en la Escuela Normal

Show de talentos, partidos de trucos y competencias de canto y baile fueron parte de la Estudiantina que disfrutaron los alumnos de la Escuela Normal de Paraná, registró“Está muy bueno volver a tener la estudiantina, porque el año pasado no se pudo hacer, y es muy lindo el poder celebrarla”, ponderó auno de los egresados.Respecto a la organización, los chicos comentaron que el salón de actos estuvo a disposición para los ensayos, con turnos diagramados, con un permiso especial de la rectora.“Es muy difícil olvidarse de las estudiantinas y de las colaciones porque son eventos a gran escala en los que se la pasa muy lindo”, resaltó un de las alumnas.“Estoy aprovechando a más no poder porque es mi última estudiantina”, valoró otra.“En mi curso nos disfrazamos de griegos y hace dos semanas que nos organizamos para la competencia”, indicó una alumna.“El año pasado fue muy triste cuando veíamos las fotos con amigos, y volver es relindo”, fue el testimonio de otra.“El final de la coreografía, todos juntos, saltando y abrazados con la espuma es un recuerdo que no me voy a olvidar nunca”, coincidieron otras alumnas.