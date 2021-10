Aplicaron 80 dosis de Cansino en Centro de salud Zeballos de Paraná

Agentes sanitarios vacunaron contra el coronavirus a vecinos del área programática del centro de salud “Estanislao Zeballos” de Paraná.“Aplicamos 80 dosis de Cansino que es necesaria solo una y el operativo de desarrolla a partir de un relevamiento que se hicieron en los barrios correspondientes a la zona programática del Centro de Salud”, dijo una agente sanitario, Berenice Blanco, a Elonce TV.Blanco detalló que muchos de los vecinos manifestaron que no se habían vacunado porque no pudieron concurrir a los centros de aplicación y otros no se inscribieron en la plataforma de vacunación”.