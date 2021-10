CGE pasó a planta permanente horas cátedra de la modalidad Jóvenes y Adultos

El Consejo General de Educación destinó 1296 horas cátedra a la planta permanente de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, que fueron asignadas a 22 escuelas secundarias de la modalidad en 13 departamentos. La prioridad es asegurar la estabilidad laboral de los docentes.



El pase de planta temporaria a planta permanente permitirá el cambio de situación de revista de los docentes que están designados en esos cursos como suplentes a término fijo, que pasarán a ser suplentes en cargo vacante, el primer requisito para luego poder titularizar esas horas.



Exequiel Coronoffo, vocal del CGE, indicó que desde el organismo “concebimos a la educación como permanente y para toda la vida y esto se comprende en el marco de muchos pasos que el Consejo General de Educación ha dado en este tiempo” y en el caso particular de Jóvenes y Adultos, “poner sobre relieve a una modalidad que muchas veces ha sido postergada y que para nosotros es muy importante”.



“Nuestra intención es fortalecer a todas las instituciones del sistema educativo entrerriano y el pase de horas a planta permanente es un paso mas en ese sentido, que no será el último porque vamos a seguir avanzando para que nuestros docentes puedan tener su estabilidad laboral, puedan titularizar y que nuestras escuelas puedan tener sus plantas orgánicas funcionales ideales”, manifestó Coronoffo.



En tanto que la directora de Educación de Jóvenes y Adultos del CGE, Elvira Armúa, explicó que el pase de horas cátedra de la planta temporaria a la planta permanente es “de muchísima relevancia porque permite al docente cambiar su situación y pasar de una suplencia con una fecha fija de finalización a quedar en un cargo vacante”.



En ese sentido, “al no caer su designación hay una continuidad pedagógica en nuestras escuelas, hecho importantísimo tanto para la población estudiantil como para el docente que se desempeña en esa hora cátedra”, concluyó Armúa. Detalle por departamento Las 1296 que pasan a planta permanente de acuerdo a la Resolución Nº 2591/21 del CGE, se destinaron a 22 escuelas secundarias de Jóvenes y Adultos (ESJA) de 13 departamentos, de acuerdo al siguiente detalle: Colón: 198 horas cátedra, Concordia 30, Diamante 66, Federación 66, Federal 66, Gualeguaychú 66, La Paz 66, Nogoyá 66, Paraná 330, Tala 12, Uruguay 66, Victoria 66 y Villaguay 198. Profesionalización docente El pase a planta permanente de horas cátedra de Jóvenes y Adultos es parte de la reconfiguración de la escuela entrerriana y el proyecto de profesionalización, estabilidad laboral y ascenso en la carrera docente que implementa el organismo a través de su Plan Educativo Provincial 2019-2023.



En 2021 este proceso incluyó:



• Titularización de 60 mil horas cátedra de Educación Secundaria para profesoras y profesores que las desempeñan en cargos vacantes (primera vez desde 2013)

• Titularización de 12 supervisiones y 74 secretarías

• Titularización de 90 asesorías pedagógicas

• Llamado a actualización de credenciales de puntaje (primera vez desde 2017)

• Inicio de un nuevo concurso de Antecedentes y Oposición (primera vez desde 2017)