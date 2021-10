Buscan casa por casa a quienes aún no se vacunaron contra el Covid-19 en Paraná

Agentes sanitarios continuaban este viernes con un rastrillaje casa por casa en busca de aquellos que aún no se vacunaron contra el Covid-19; lo hacían en el área programática del centro de salud “Estanislao Zeballos” de Paraná.“La semana pasada comenzamos este rastrillaje y en cada centro de salud, los agentes sanitarios también se hacen lo mismo: buscan a las personas que no se ha vacunado”, comunicó ala coordinadora de los agentes sanitarios, Olga Castañeda.Y agregó: “Una vez que detectamos a esas personas, las inscribimos en un listado y después las citamos para vacunarse; también se anota a aquellos que les falta la segunda dosis”.“Desconfianza”, es uno de los argumentos de aquellos que aún no recibieron su primera dosis contra el coronavirus. “Por suerte, no hay muchas personas sin vacunar, pero sí es un numero bastante cuestionable. Y los que antes no lo hicieron, ahora si se anotaron para vacunarse”, ponderó Verenice, una de las agentes sanitarios apostadas a la tarea.“Muchos no saben cómo anotarse, no tiene internet o teléfono o desconoce que puede asistir al centro de salud”, indicó.“El trabajo del agente sanitario es el de fundamentar por qué es importante la vacunación a fin de que el vecino tome la decisión con la información correcta”, argumentó Castañeda, desde la intersección de calle Vucetich y Díaz Vélez, en inmediaciones al Complejo Escuela Hogar, donde se realizaba el operativo de rastrillaje.El operativo de rastrillaje fue comunicado a las autoridades de la comisaria de la jurisdicción. “Informamos que estamos trabajando y que no entramos a los domicilios, para que los vecinos estén anoticiados y no dejen ingresar a nadie a sus casas”, aclaró la agente sanitario.