Aldea San Antonio volverá a celebrar su fiesta patronal con una cena y baile

El próximo 23 de octubre, Aldea San Antonio volverá a celerbar su Fiesta Patronal con la tradicional cena y baile. Cabe recordar, que en el 2020 por la situación sanitaria que atravesaba el país, solo pudieron celebrar la Santa Misa al aire libre.



"Felizmente vamos a poder recuperar esta celebración", dijo Hugo Goette, colaborador de la Iglesia de Aldea San Rafael, al referirse al evento programado.



Adelantó que "El sábado 23, después de la Santa Misa, habrá una cena y baile. Por cuestiones de protocolo serán tarjetas limitadas, ya que se fijó en 250 la cantidad de participantes. El menú es choricitos y pollo a la parrilla, y carne con cuero caliente, todo con ensaladas y postre. No incluye bebidas y quienes asistan deben llevar cubiertos completos. La comida es íntegramente preparada por quienes conformamos el grupo de colaboradores y también estaremos sirviendo esa noche", pulicó FM Estacion Plus.



El colaborador indicó que "las tarjetas tienen un costo de $1.400 para mayores y $600 para menores, pudiendo adquirirse en Casa de Armando Reisenawer en Crespo o al 154055436. Recomendamos hacerlo con anticipación, ya que una vez completo el cupo no se agrega ningún asistente más".



En cuanto al espacio musical, Goette confirmó que "el baile estará a cargo de Maravillas Alemanas, que es un grupo típico de nuestra fiesta".