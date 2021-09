El 9 de octubre estrenarán Francisco, cortometraje sobre el Supremo Entrerriano

El 9 de octubre se estrenará “Francisco”, un cortometraje sobre la vida de Francisco Ramírez. Con la participación de más de 200 personas, el audiovisual refleja la vida y obra del Supremo Entrerriano.



Fue escrito y dirigido por Luciano Nóbile, y protagonizado por Juan Pablo Amarillo y Ekaterina Gelroth.



La función abierta al público será el 9 de octubre a las 21:30 en la sala Verónica Kuttel del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861). Se podrá ingresar según orden de llegada y de acuerdo al aforo permitido a la fecha.



El tráiler del “docu-ficción” podrá verse en las redes sociales desde este miércoles 29 de septiembre, fecha en la que se cumple un nuevo aniversario del anuncio de la creación de la República de Entre Ríos. Contó con el apoyo del gobierno de Entre Ríos, la realización de la comisión para el Estudio de la Vida, Obra y Legado de Francisco Ramírez, que preside el gobernador Gustavo Bordet, y el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).



Francisco, pretende ser un mojón en una serie de testimonios que bajo el formato audiovisual permitirá a los entrerrianos y entrerrianas y a toda la región, conocer más de cerca a la persona y al personaje. El cortometraje, escrito y dirigido por el novel realizador Luciano Nóbile, contó con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura y el Ente Región Centro e Integración Regional.



Al respecto Nóbile, expresó: “Es mi primera experiencia en relación a este tipo de trabajos, de corte documental. Este proyecto se enmarca en las acciones previstas por la comisión ramiriana, un formato diferente a lo ya existente que esperamos tenga una función educativa. Es un gran desafío y estamos muy agradecidos por esta oportunidad, hemos contado con la predisposición de las autoridades donde rodamos y una vez más pudimos dimensionar el enorme potencial que tienen las locaciones entrerrianas”.



Respecto de la importancia de poner en valor la vida del supremo, Nóbile agregó: “Entender quiénes fuimos nos ayuda a mirar hacia adelante. En ese sentido la figura de Ramírez, si bien se ha enriquecido en los últimos tiempos, nos parece que todavía necesitamos profundizar más en su obra. Apostamos a que los jóvenes y los estudiantes en general, tanto como los adultos, puedan sentirse atraídos y curiosos en conocer un poco más sobre la vida del caudillo”.



Por su parte, Flavia Martínez Aquino, miembro de la Comisión para el Estudio de la Vida, Obra y Legado de Francisco Ramírez, y supervisora integral del rodaje, agregó: “En el marco de las conmemoraciones por el Bicentenario de Ramírez, hemos contado con el acompañamiento integral del Gobierno de la provincia de Entre Ríos. Son numerosas las intervenciones, actos, publicaciones que se han hecho en estos últimos meses; y sobre ésta –particularmente-, nos embarga la emoción. Sabemos de las expectativas en torno a esta proyección y lo que nos resta es invitar a toda la comunidad a disfrutarla y por supuesto agradecer a todos y cada una de las instituciones y personas que de alguna u otra manera colaboraron para que sea posible. Especialmente a los Municipios de Paraná, Piedras Blancas y Maciá por la colaboración prestada, al igual que a las autoridades del Complejo Hogar Escuela, Eva Perón, por haber prestado espacio y logística para recrear algunas escenas”. Tráiler y estreno definitivo A partir de este miércoles podremos disfrutar del tráiler de Francisco y el próximo 9 de octubre de la realización final. La función para el público en general será a partir de las 21:30 según orden de llegada y aforo permitido a la fecha. Será en la sala Verónica Kuttel del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, ubicada en calle Gregoria Matorras de San Martín 861.



Orígenes de la propuesta



Considerando el Decreto 2.423/2019 que declaró de interés público las conmemoraciones y festejos a llevarse a cabo en los años 2020 y 2021 por el bicentenario de los acontecimientos históricos relevantes vinculados al general Francisco Ramírez. Y la posterior creación de la Comisión para el Estudio de la Vida, Obra y Legado de Francisco Ramírez presidida por el Gobernador Gustavo Bordet, e integrada por el ex gobernador, Jorge Busti, y diversos actores de la comunidad, nace este cortometraje de docu-ficción: Francisco.



Elenco y ficha técnica de Francisco



Cortometraje histórico, ficcional. Duración estimada: 14 minutos. Guión y dirección: Luciano Luchi Nóbile. Elenco: Juan Pablo Amarillo (Ramírez), Ekaterina Gelroth (La Delfina), Enrique Zolo (Anacleto Medina), Agustín Ruiz Diaz (Gregorio Piris), Mateo Izza (Estanislao López), Mateo Montiel Lovaglio (José Rondeau), Matias Armoa (José G. Artigas), Inés Ghiggi (Tadea Jordán), Horacio Lapunzina (Miguel Diaz Vélez), Lisandro Villarroel (Manuel de Sarratea), Gustavo Comolli (Juan R. Balcarce), Juan Sebastian Schoenfeld (Lucio Mansilla)



Equipo Técnico: Dirección y post-producción: Luchi Nóbile, Dirección de fotografía: Emiliano Rico, Operador de cámara: Pedro Bootz, Casting y caracterización: Erika Vernay, Arte y vestuario: Marcia Orihuela, Dirección de arte: Giuliano Andrea Muzzachiodi, Producción general: Bruno Valentinuz, Sonido: Ariel Gaspoz, Gaffer: Jessica Medina, Make up: Ani Cabrol, Peinado: Guzmán Agustin Sersewitz, Foto fija: Federico Louteiro, Asistente de producción: Daiana Demartini, Musicalización: Enzo Demartini, Estudio y masterización: Pablo Savat Agradecimientos Además de los organismos mencionados, cabe destacar la colaboración del Ministerio de Gobierno y Justicia, la municipalidad de Maciá y la sastrería Teatral Caranday, la sastrería Municipal de la Municipalidad de Paraná, el complejo Social y Educativo Hogar Escuela "Eva Perón"; el Municipio de Piedras Blancas, la agrupación EntreAfros. Ramírez, gran héroe nacional Este año la Honorable Cámara del Senado de la Nación, declaró por unanimidad al General Francisco Ramírez como Héroe Nacional, defensor del federalismo y la República. Este hecho que trasciende la efeméride da cuenta del lugar del caudillo en la historia de nuestro país y en particularmente en la historia del federalismo argentino.



Algunos de los acontecimientos más destacados de la trayectoria del Supremo son:



-Batalla de Cepeda: La primera Batalla de Cepeda ocurrió el 1 de febrero de 1820, enfrentándose, por un lado, la unión de las fuerzas federales de los caudillos Ramírez y Estanislao López (Santa Fe), ambos lugartenientes de José Artigas como referente de la Banda Oriental y la Liga de los Pueblos Libres; contra las Provincias Unidas del Río de la Plata (mayormente la unitaria Buenos Aires), al mando de José Rondeau.



-Firma del Tratado del Pilar: En un enfrentamiento breve, los federales triunfaron y dieron lugar a la firma, el 23 de febrero de ese año, del Tratado del Pilar, mediante el cual se proclamaba la unidad nacional y el sistema federal (es uno de los llamados pactos preexistentes que se mencionan en el preámbulo de la Constitución Argentina).



-Fundación de la República Federal de Entre Ríos: El 29 de septiembre, luego de confrontar con Artigas, Ramírez fundó la República Federal de Entre Ríos, aunque nunca se proclamó como estado independiente ni tuvo intenciones separatistas. El 24 de noviembre de ese año fue elegido Jefe Supremo. Finalmente el 10 de julio de 1821 Ramírez muere trágicamente en el arroyo del Río Seco, provincia de Córdoba.