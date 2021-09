Se conocieron obras seleccionadas para el Salón Provincial de Artes Visuales

El destacado jurado seleccionó las 107 piezas que integrarán la muestra colectiva anual de artes visuales más nutrida y federal de la escena del arte entrerriano y que competirán por los Premios Adquisición "Gobierno de Entre Ríos".



Con una actualización en su denominación y la inclusión de una nueva disciplina, el clásico certamen especialmente dirigido a artistas visuales de la provincia reunió la postulación de un total de 318 obras en las secciones Pintura, Dibujo, Escultura, Grabado, Arte Cerámico y la nueva incorporación Arte Textil.



El jurado integrado por Mariela Herrera, Adriana Armando y Raúl González seleccionó un total de 107 obras en seis disciplinas pertenecientes a 72 artistas de las localidades de Paraná, San Salvador, Victoria, Gualeguaychú, Chajarí, San José de Feliciano, Villa Libertador San Martín, Concordia, Santa Anita, Concepción del Uruguay, Cerrito, Rosario del Tala, Nogoyá, Hasenkamp, Colón, Diamante, General Ramírez, María Grande, Basavilbaso, Villaguay y Villa Alcaráz.



Los trabajos seleccionados competirán por los Premios Adquisición "Gobierno de Entre Ríos" que este año suman un total de 630.000 pesos a ser distribuidos entre los primeros y segundos lugares de cada una de las secciones.



Los galardones serán definidos el próximo 2 de noviembre de 2021 en una nueva reunión del Jurado.



El envío de las obras para la instancia de premiación deberá realizarse a la sede del Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro. E. Martínez (calle Buenos Aires 355 de Paraná) desde el Jueves 23 de septiembre hasta el Viernes 22 de octubre de 2021 inclusive, de Martes a Viernes de 8 a 12 y de 16 a 20. No se recibirán obras los días Lunes, fines de semana ni feriados.



El acto de entrega de distinciones e inauguración de la muestra está previsto para el viernes 26 de noviembre de 2021. El detalle de artistas y obras seleccionadas es el siguiente:

Sección Pintura



Sánchez, Diego Miguel (obra: Una tarde); Martínez, Fernando (obra: Peripecias en la casita de los peregrinajes infantiles); Calabrese, Gabriel Felipe (obras: Practicando en costanera y Chamamé en la Isla); Arellano, Diego (obra: Otro paisaje: diurno- nocturno); Trespadermez, Fabricio Manuel (obra: Bio); Manso, Eduardo Oscar (obras: Un largo rosa espectral era el cielo del río y Gracia de agua, de árbol, flor y pájaro); Main, Federico Julián (obras: Interior I e Interior II); Ortega, Carlos (obra: Grito silencioso); Aramburu, Martín Alberto (Felino azul y su presa); Spahn, Karen (obras: 11 AM (Series longitudinales) y 11 PM (Series longitudinales); Botto, Carla Agustina (obras: Partir y Aprendizaje); Sabattini, Florencia (obra: Estados de bananos 1 y Estados de bananos 2); Portillo, Melina (obra: Transformación II); Müller, Marianela (obra: Los colores de mi infancia); Salinas, Ramiro (obra: De cerca nadie es normal); Vercellino, Aldo (obra: La Eva de Chesire); Bolcatto, Valentina (obras: Momento difuso y Suspensión); Butvilofsky, Diana (obras: Olor a hogar I y Olor a hogar II); Menescardi, Francisco E. (obra: Serie: Monte espinal); Burns, Nilda Elsa (obra: Equilibrio) Cardoso, José (obra: Las manos que mecen la cámara (Retrato del fotógrafo P.L.); Brugo, Carla (obras: Caleidoscopio y Shhh); Costa, Delfina (obra: Victoria); Pastrana, Roberto (obras: Mateando en el antropoceno y Domingo en el parque industrial); Bonus, Alberto Federico (obra: Espacio-tiempo); Zacur, Daniela Paola (obra: Cerámicas); Stecklein, Graciela Irene (obra: Paisaje correntino); Mastandrea, Ángel Facundo (obras: AutoPercepción -díptico-) y Le aguanta la mirada); Zapata, Rebeca (obra: Original energía).



Sección Dibujo



Main, Federico Julián (obras: Macetas -Serie Lo Cotidiano- y Elefantes -Serie Lo cotidiano-); Ortega, Carlos (obras: Tres rosas y Una rosa); Bettanín, Carolina (obras: Número cuatro y Número cinco); Garello, Ana María (obra: Yo y mi otro yo); Moreyra, Santiago (obra: Es mísero, sórdido, y aun diría tétrico someterlo todo al sistema métrico); Benitez, Miguel Ángel (obra: El tercero excluido); Ruíz Díaz, Victoria (obras: Flotar y El sentido de las cosas); Crespo, Maximiliano Francisco (obras: Trabazón y Débalo); Reyes, Jerónimo (obras: Existencial y El mundo patas para arriba); Flores, Romina Alejandra (obra: Hacia la luz...voy); Brugo, Carla (obra: Partituras para sonidos incomprensibles I); Solé, Lucila (obra: Secuencia I); Corvalán, Juan Emanuel (obra: Miradas); Bonus, Alberto Federico (obra: Joda en el Virus Rock); Amarillo, Carina (obra: Funeral del mundo conocido).



Sección Grabado



Villafañe, Johanna M. (obra: Haiku Díptico); Müller, Marianela (obra: Contra Ángulos. De la serie "Otra arquitectura"); Daneri, Marta Alejandra (obra: Naturaleza); Metivié, Mariángeles (obra: Libro de mates prohibidos); Guerrero, Hernán (obras: Crudo I y Crudo II); Ledesma, Maria Lorena (obras: -Vetas gráficas -"identidad" y -Estratos gráficos - "Igualdad"); Gómez, Stella Maris (obras: Entradas y salidas I y Entradas y salidas II); Bonus, Alberto Federico (obras: Sin título 1 y Sin título 2); Ríos, Leticia (obras: Híbrido y Humedal).



Sección Escultura



Godoy, Ramón Héctor (obras: Es Tatú y Preguntale); Roldán Vukonich, Federico (obra: Escultura); Perez González, Pedro Jesús (obra: Máscara N°9); Carnevale, Adrián (obras: Pacha I y Pacha II); Pedroti, Liliana Teresa del Carmen (obra: Me atravesaba...); Zelaya, Laura (obra: El Artilugio -Serie Engaños-); Céspedes, Belén (obra: Tesoro).



Sección Arte Cerámico



Núñez Caminos, Marisa (obras: Cuando el río quema y Que la teta presida el río); Zapata, Susana Raquel (obra: Mórbidas); Cabrol, Irene Soledad (obra: Lunaria); Moreira, Fabio Gabriel (obra: Lacator III); Pagotto, Eleonora (obra: Viral).



Sección Arte Textil



Spahn, Karen (obra: S/T); Asensio, María Alejandra (obra: La dualidad se desvanece); Botto, Carla Agustina (obra: Un mapa para una nueva búsqueda); Beker, Ludmila (obras: Se me revuelven las tripas y Al santo botón); Flores, Agustina (obra: Lo que deja tu ausencia); Sabattini, Florencia (obra: Jardines Blancos); Tascher, Maria Gabriela (Diluvio en la tempestad); Acosta, Julia (obra: Tu voz); Saigg Reffino, Carlos (obra: Relatos de un taller clandestino); Fries, Noelia Noemí (obras: Un rayito de sol y Pequeñas gotas de amor); Requino, Maira Paola (obra: Uniendo mundos); Metivié, Mariángeles (obra: Bolsitas de P.C.I. 3); Balcaza, María Jimena (obra: Siga las indicaciones); Almada, Lilian (obra: Contra natura); Ríos, Leticia (obra: Somos río).





Sobre el jurado



Adriana Beatriz Armando. Historiadora del arte, profesora titular de Ideas Estéticas Latinoamericanas en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario e investigadora del Centro de Investigaciones del Arte Argentino y Latinoamericano en dicha casa de estudios. Sus trabajos han sido publicados en libros y revistas científicas y culturales del país y del exterior. Se desempeña como curadora independiente en instituciones públicas y privadas.



Raúl González. Artista plástico y restaurador. Inicia sus estudios en la Escuela de Artes Visuales de Paraná y de manera simultánea con el prof. Carlos Asiaín. Radicado en Caracas entre los años 1986 y 1989 desarrollara su pintura hacia la figura humana, incorporando personajes descubiertos durante sus viajes por Ecuador, Colombia y el Caribe. Realiza una residencia en Paris durante 1993 con motivo de su participación en la Muestra de Arte Internacional celebrada en Evry. En 2002 inicia su actividad en la restauración de patrimonio arquitectónico, actividad que lleva a cabo de manera simultánea con la pintura. Junto a Alicia Zarb forman Art Restauro, una empresa abocada a la restauración y puesta en valor de edificios históricos, llevando a cabo mas de 20 obras de gran escala en la provincia de Entre Ríos. En 1991 y 2001 es galardonado con el Premio Premio de Pintura en el "Salón Anual de Artistas Plásticos de Entre Ríos". Ha actuado como jurado en diferentes certámenes de Entre Ríos y Santa Fe.



Mariela Isabel Herrera. Docente universitaria de grado y posgrado, extensionista e investigadora con título de grado en Filosofía y Pedagogía (UNSJ) y posgrado en el Doctorado en Ciencias Sociales (UNER). Ha sido docente de Critica del arte (UADER) dictó conferencias, dirigió trabajos de tesis e investigaciones en artes visuales. Posee formación en arte textil con maestros de la especialidad, forma parte del CAAT (Centro Argentino de Arte Textil) y ha asistido y aprobado sus trayectos de Formación (Programa FIAT). Ha integrado colectivos artísticos, muestras colectivas e intervenciones urbanas.Es profesora ordinaria de Perspectivas Epistemológicas (LCP) en la Facultad de Trabajo Social de la UNER. Como investigadora categorizada III (2011), integra y dirige numerosos equipos de investigación y extensión sobre diversas temáticas afines a sus preocupaciones centrales: género y activismos. Ha realizado publicaciones específicas sobre estos temas en revistas académicas y libros. Ha dictado cursos de grado y posgrado y participado en numerosos eventos académicos como disertante y dirigido numerosos trabajos de tesis de grado y posgrado. Actualmente coordina el Núcleo de Feminismos, Teorías de Género y Sexualidades (FTS-UNER).